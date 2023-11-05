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就業導向？中文系開始教程式

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

補教業者分析，不少人文學科教授認為大學不是職訓所，但對學生而言，選科系絕對是以職場為導向，一類組科系式微便是就業導向的結果。不少私立大學中文系近年也嘗試轉型，如元智大學已將數位程式列為全校大一必修；輔仁大學中文系近年則開設選修，教導程式語言python，運用ＡＩ協助研究和行政工作。

世新大學中文系研擬停招，掀起人文學科去留討論。得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，人文學科教授大多不希望大學成為職訓所，然而實際上，學生就是以就職考量作為選系方向。

藍天予指出，人文學科直接對應職業少，這也讓近年英文系減招或名額被移入資工系、電機系等。一類組科系式微，可以說是就業導向引發的結果。

為了求生存，不少人文社會學科近年課程轉向實務應用，元智大學近年便將數位程式列為大一全校必修；輔仁大學中文系近年則由高教深耕計畫開設「數位人文專題與實作」選修課，聘請資工系教授兼任合開課程。

輔大中文系教授劉雅芬說，學界預測未來大量工作會被ＡＩ取代，未來可能即便擔任研究助理或行政職，都必須具備ＡＩ知識才能正確給予指令，因此課程教學生入門python進而有能力對ＡＩ下指令，並運用ＡＩ協助研究和行政工作。如以ＡＩ協助判讀甲骨文研究，過去人力恐需耗時一天判讀、整理，交由ＡＩ可將時間縮至半小時

元智大學中文系教授黃智明則說，過去很多課程多是學術研究導向，但實際上進入研究領域的學生不多，人文學科學生懂得創作內容，學習數位技能是為內容提供平台，有助學生投入職場。

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元智大學 科系

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