大學校系愈來愈不採計英聽 教團：教學現場不受影響

大學入學管道採計高中英語聽力測驗至今已邁入第10年，大考中心今公告113年招生採計英聽成績的校系統計，其中繁星推薦有44個、申請入學有34個校系採計，都是近4年最少。少子女化讓大學端採計的項目愈來愈少，英聽也不例外，但教團強調教學現場不會因此忽略英聽，至於是否要併入學測英文科則有正反兩方看法。

近年採計英聽成績的校系數量呈下滑趨勢，110學年度繁星推薦尚有59個、約3.3％的校系，申請入學有51個、約2.3％的校系採計，到了113學年度繁星推薦剩約2.5％、申請入學剩約1.5％的校系採計。

全中教理事長高孟琳指出，其實不只是英聽，在少子女化的趨勢下，大學端目前採計的項目整體愈來愈少。全教總高中職委員會主委林金財則說，採計減少與「招生專業化」有關，依照各學群的特性，英聽成績可作為篩選工具，以113學年度為例，申請入學採計英聽的校系之中，約26％是外文或英語教育相關科系。

不過，高孟琳強調教學現場不會偏廢英語教學的聽、讀、說、寫任何一項，校系採計更不會對英語教學產生太大的影響。林金財也說，除了學校本身就會看重英語能力外，既然還有大學校系採計，高中端絕對不會因為採計的校系數量下滑而忽略英聽。

過去曾有英聽是否要納入學測英文科相關討論，林金財表示，高中端正反兩方意見都有，反對方認為，現行英聽考試是考兩次、成績擇優採計，只在學測考的話學生就只剩下一次機會。支持方考量偏鄉的英聽考場沒有都會區這麼普遍，希望讓偏鄉的孩子不用考慮移動的問題，一次考試就解決。