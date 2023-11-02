教團：私校搶人大戰 未來3年是關鍵
綜觀一一三學年日間學士班招生名額分配，不僅國立大學減招，私立大學受少子化之苦，招不滿的私校厲行「瘦身」，滿招學校名額則略增，有老牌私校今年就再寄存八百個名額，輔仁大學、中原大學等招生名額反而略增。教育團體評估，未來優久聯盟私校將互相競逐招生，陷入艱辛的搶人肉搏戰。
根據教育部統計，文化大學今年再減少八百個招生名額，從一一一學年逼近五千個招生名額，一路縮減，一一三學年僅剩三二○○個，其他如真理大學等名額也逐步縮減；反之，一一二學年滿招的學校，如輔大、中原等校，招生名額略增。
中原大學教務長皮世明表示，配合資通訊外加名額政策，私立學校外加名額可至百分之十，考量到學校以理工科為主軸，在招生上較有餘裕，因此一一三學年稍微增加名額。
高教工會研究員陳柏謙說，近年來私校除了將部分科系瘦身、調整人力，招生策略步調多一致，以老牌私校為主的優久聯盟評估將互相競逐。私校誰會超前或落後，未來三至五年內是關鍵。
得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，文大是私校中減招最多者，輔大雖整體未減招，但部分學系還是名額略減，另外像是淡江大學則是英文系等名額略減，人工智慧、化工系等動用外加名額努力招生。整體而言，私校仍於招生名額上做取捨，盼有餘裕的科系盡量招生、提升註冊率。
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