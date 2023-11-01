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少子化衝擊！113學年招生一校寄存百人 私校「肉搏戰」互搶

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
綜觀教育部113學年日間學士班招生名額分配，國立大學適度減招，但私立大學仍受少子化之苦。圖／聯合報系資料照片
綜觀教育部113學年日間學士班招生名額分配，國立大學適度減招，但私立大學仍受少子化之苦。圖／聯合報系資料照片

綜觀教育部113學年日間學士班招生名額分配，國立大學適度減招，但私立大學仍受少子化之苦。一老牌私校今年再寄存800個名額瘦身，但112滿招學校名額則略增。教育團體評估，未來優久聯盟私校將互相競逐招生，陷入艱辛的搶人「肉搏戰」。

根據教育部統計，文化大學今年再減少800個招生名額，從111學年逼近5000個招生名額，兩年來縮減，113招生名額為3200個，其他如真理大學等名額也逐步縮減；反之，112學年滿招的學校，如輔仁大學、中原大學等招生名額反而略增。

中原大學教務長皮世明表示，配合資通訊外加名額政策，私立學校外加名額可至10％，學校相關學系名額仍增加，主要還是考量到學校以理工科為主軸，在招生上較有餘裕，113還是能稍微增加名額。

高教工會研究員陳柏謙則指出，日前看到某台北市私立大學打出廣告，稱地處方便、不用上山，明顯是在揶揄另一所位於山上的私校。近年私校將部分科系寄存瘦身、調整人力，招生策略步調多一致，以老牌私校為主的優久聯盟評估將互相競逐，陷入艱辛的搶人肉搏戰。

得勝者文教升學輔導專家藍天予則分析，文大是私校中減招最多者，另外如輔大雖整體未減招，但部份學系還是名額略減，人工智慧與資訊安全學士學位學程等名額增；淡江大學則是英文系等名額略減，人工智慧、化工系等動用外加名額努力招生。整體而言，私校仍於招生名額上做取捨，盼有餘裕的科系盡量招生、提升註冊率，挽回學生信心。

陳柏謙評估，私校在少子化下多抱持減少開支、降低成本的心理，但會影響辦學品質，反而應在血路中思考如何打造品牌，私校誰會超前或落後，未來3至5年內是關鍵。

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科系 少子化

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