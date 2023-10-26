台科大碩士班報名人數大增百人 學長姐教戰口試技巧

適逢研究所招生季，各大專校院研究所日前已報名截止，國立台灣科技大學今天表示，113學年碩士班甄試報名人數相較去年大幅成長，從5433人增至6019人，其中電機系最為熱門。校方為此也錄製甄試教戰影片，邀請學長姐分享資料準備、口試應對等秘訣。

台科大教務處指出，碩士入學管道以甄試和一般考試為主，113學年台科大碩士班招生總名額1839名，較112學年度增加158名。其中，碩士班甄試招生管道名額為1119名。113報名人數則從去年5433人增加至6019人，大幅成長。

教務長陳素芬表示，碩士班招生名額增加也帶動報考人氣。今年電機系報名人數從去年763人增至904人，增幅近兩成，電機系招生名額120人，錄取率約13%，仍是最熱門且競爭激烈的研究所之一。

台科大也統計，其他報名人數增加幅度較大的研究所還有電子所以及自控所，台科大產業創新學院下的智慧製造科技、人工智慧跨域科技、能源永續科技研究所報名人數也倍增，顯示半導體、人工智慧機等領域最吸引學生。

陳素芬指出，台科大配有全英語環境，也具備許多國際產學和國際實習、交換機會，且具理論與應用性兼具、就業出路佳，都是吸引學生報考的主因。

台科大教務處亦製作研究所甄試影片（ https://youtu.be/oNn1V4SVBwc ），以學長姊親身經驗和考生們分享備審資料、口試準備。學長姐給予考生面試建議，學生可先具備對未來工作的想像、試想研究所欲從事的研究內容，並備妥多益成績、社團活動經驗。

台科大也建議學生，一定要對報考的研究所先充分了解，根據自身現有資料和經歷與報考系所連結，多參考系上和教授網站，並於專題上則盡可能呈現專業度，強調自己的優勢和特殊性。

台科大碩士班甄試報名與上傳資料日期已於10月中截止，口試日期為11月11日至11月13日，預計放榜日期為11月29日。此外，碩士班一般管道簡章預定於112年10月31日公告，報名日期於12月1日至12月15日，考試日期訂於113年2月5日。