招生壓力下 270校系申請入學只採一科

申請入學為目前升大學最大招生管道，據大學甄選入學委員會統計，明年申請入學大學校系多參採三科學測科目，其次為參採二科，但參採一科的學系近年愈來愈多，已達二七◯個。

由於一一一學年適逢考招改制第一屆，不少學校招生狀況欠佳，因此透過調整來年申請入學招生科目參採盼有利招生，也導致一一二學年，參採三至四科的校系明顯減少，參採一至二科的校系增加。

若和一一二學年相比，一一二學年申請入學參採四科的校系共五八二個，一一三學年減為五三二個；參採三科的校系則從八八五個，略減至八五三個。

此外，一一三學年參採二科的校系數則略增至五四九個；僅參採一科的校系則從二一七個增至二七◯個，增幅最多，其中包括開南大學、玄奘大學所有科系的申請入學，都僅採一科，中華大學則只有三個科系參採二至三科。

至於輔大、東吳、逢甲、中原等老牌私校，多採計三至四科。中原大學教務長皮世明表示，這是少子化下的趨勢，學系要判斷自身戰略位子，戰略判斷則會顯示於科目參採上，較後段學校最簡單方式便是參採一科，才不會篩掉太多學生。

皮世明也談到，有些科系參採科目少，是認為學測的參考比重無需太高，盡量拉大招生族群，還是能透過面試等篩選。

得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，部分私立學校近年面對少子化招生壓力，降低參科目絕對有利於招生。對考生而言，現在有較多機會進入二階段面試。