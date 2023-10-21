考生注意！ 升大學英聽一試今登場 注意事項一次看

113學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於今天舉行，大考中心統計今年英聽一試報名人數總計9萬8188人，由大考中心編配33個考區，52個分區，2837個試場安排應試，請考生務必確認應試號碼、場次、考試地點，並攜帶應試有效證件「正本」。

大考中心提醒考生，考前務必到大考中心網站113高中英語聽力測驗「試務專區」上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、上午或下午場次、確切考試地點等資訊。

大考中心特別強調，考生上網查詢得到的應試號碼，應與10月6日上午所收「以此封為主」簡訊所列，或10月6日後所屬集報單位轉知，或收悉本會於本次考試專函所通知的應試號碼相同。

大考中心指出，考試當日考生務必依上網查詢所列的考區、試場、場次及時間入場應試，也由於英聽不開放考生查看試場，也請考生於考前上網查覽各考試地點試場平面圖等資訊，以利快速進入考分區學校應試。

此外，本日考試務必攜帶應試有效證件「正本」，大考中心指出，有效證件正本包括有照片的健保卡、汽機車駕照、護照或居留證，以及身心障礙證明；學生證則無論有無照片，都屬於「無效證件」。

大考中心指出，若考生未依簡章規定，在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達試場或考分區試務辦公室，會依違規處理辦法扣減該節成績。