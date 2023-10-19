大華國中老師考卷涉嫌洩題 校方：校長與教師會談中

台中市大雅區大華國中張姓教師，疑在三年級自然科段考，與110年校內段考自然科試卷雷同，並涉嫌考前洩題給任教班，有家長認為不公。校方表示，目前校長與張姓教師會談中，將了解出題狀況，未來將召開會議檢討，決定是否懲處。

據悉，大華國中三年級段考試卷，自然科40題，有18題和110年的校內段考自然科試卷雷同，16題與習作相同，命題的張姓老師涉嫌在考試前一天，給任教班級測試110年考古題，造成部分家長質疑洩題，考試不公平。

記者下午致電大華國中，校方表示，校長正與張姓教師會談中，暫無法受訪。

經校方初步瞭解，依規段考考題需70%出自課本、30%出自習作，張姓教師出題40題，其中7題確實出自110年考古題、11題出自習作，其任教的班級學生僅4人考出90分以上成績，試卷仍具鑑別度。