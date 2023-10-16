迎戰學測自然科老師提供撇步 料敵從嚴、探究實作多練習

2024學測將在1月20至22日舉行，學生也加緊腳步準備，南一中物理老師何俊昌、化學老師陳立偉提供學生自然科準備建議，兩人都認為，探究實作是新課綱的特點之一，應多做相關練習，做好準備。

何俊昌表示，物理是門重視基本定義、現象描述、實作驗證以及生活應用的學科，在面對學習內容及解題過程中，能不忘初衷地進行邏輯性思考與系統性推論，並試著解析出素養型題目的物理精華 。

明年學測是新課綱的第3屆學測，由前2屆試題了解到重要觀念、圖表解析、素養閱讀、物理史 (含實驗 )以及相關領域應用，依舊是命題主軸。另外，探究實作是新課綱的特點之一，在料敵從嚴的前提下 ，建議多準備探究實作相關練習 。

何俊昌建議考生，依照學測的考試時程，於每天對應的時間念對應科目；將曾經做過的題目再省思一遍，每個選項為什麼選；為什麼不選，多思考多比對各題目之間的相同與相異，將有助於增強物理敏感度；另舊課綱試題仍有相當比例的參考價值，不可忽略。

何俊昌說，作為科學之母，許多科學新知、時事，都有背後重要的物理概念，只是之前未被發現或創意運用。建議學生在苦讀之餘，可利用零碎時間瀏覽相關資訊 ，如2023年諾貝爾物理獎所涉及的阿秒 (10-18秒 )物理學 、首枚自製氣象衛星⸢獵風者⸥升空以及 AI應用 等。

南一中科學班主任陳立偉提供學測準備方向，要掌握定義題、比較題、實驗題、化學計量及時事題。定義題方面應了解何謂倍比定律？電子在原子核外分布規則？比較題方面要了解溶解度大小比較、影響溶解度的因素、酸性大小比較、氧化劑氧化力大小比較等。

實驗題則要了解必修化學內的實驗(含示範實驗)，使用何種器材？操作原理？實驗藥品注意事項、實驗室安全等。化學計量方面，在利用化學反應式表示化學反應時，反應式的係數關係，亦即物種消耗與生成的變化量，可以藉此關係推測彼此之間的劑量關係。陳立偉說，化學離不開生活中的食衣住行，應關心一下近來的新聞，例如諾貝爾獎、食安、醫療、公共衛生等訊息。

陳立偉說，近幾年化學題相對生活化，較平易近人，物理理解多，生物題背誦題多，地球科學則是結合氣象、地震、海嘯等和地球由觀的現象題較多因此題幹也較為冗長。他提醒，要重視探究與實作，雖然去年考得不多，但必須做好準備，且因多為跨科題目，提高閱讀理解能力很重要。