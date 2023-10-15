少年苦讀 考上陽明交大醫學系

陽明交通大學醫學系大一學生林均嶧，年幼時父親因病過世，母親獨自照顧3兄弟，家中經濟狀況不佳，林均嶧從小成績優異，一路苦讀考上醫學系。他說，即便成長道路與別人不同，承受了不小壓力，如今努力都很值得。

慈濟新芽獎學金頒發至今14年，鼓勵弱勢家庭子女。林均嶧與2個哥哥求學階段年年獲獎學金肯定。林均嶧排行老三，他還沒上小學時，父親罹患鼻咽癌，常與母親陪病進出醫院。

林均嶧說，自己「像是在醫院長大的」，但也立定從醫的目標，母親為了照顧3兄弟只能打零工，他和哥哥都知道念書是本分，唯有顧好學業，靠考試獲得成就，才有機會翻身。

林均嶧國小二年級考上資優班，在精誠中學家長會與校方協助下入學。他說，求學過程有許多人幫忙，不用為經濟生活太擔憂，外界支持讓他把重心與壓力放在課業上，用盡所有心力念書，考出好成績。

林均嶧與大哥林鉑淵、二哥林庠宇從小就感情很好，父親因病離世，反而讓他們感情更緊密、彼此之間無話不談。

大哥林鉑淵已從中台科大醫檢系畢業，即將邁入職場，二哥林庠宇目前就讀崑山科大智慧機器人工程系。

林庠宇表示，求學過程在人際關係和學業都有不小壓力，但常告訴自己既然下定決心，就要專注眼前，一步一腳印完成。

林均嶧說，即便家境清寒，學習資源不足，需要很努力才能追上同學，但只要走在通往自己夢想的道路上，再辛苦再勞累，也是會有出頭天的一日到來。