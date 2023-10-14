聯合盃作文大賽金門區初賽登場 學生讚題目很好發揮

「第17屆聯合盃全國作文大賽」金門區初賽今天在金城國中登場，今年共771人報名，723人參賽，通過初賽的210名學生將參加12月3日全國總決賽，與各縣市好手一較高下。考生表示，今年的題目很活、很好發揮，考驗想像力和對生活議題的關注與理解。

今年聯合盃金門區初賽在金城國中開設33個試場，由金門縣府、聯合報系文化基金會主辦，金城國中協辦。比賽分成國小中、高年級、國中七、八、九年級、高中職共6組。

今年國小中年級組題目是要發明可以讓生活變得更便利的物品。高年級組是把家人比喻成動物，分享相處的趣事。國七組則是跨越時空與名人相見，寫出心中的想望。國八組比較實體書與電子書的使用差異。國九組則是從限塑的時間軸，去理解、探討政策的成效與影響。高中組是以去年超夯的生程式AI程式ChatGPT為主題，讓學生思考如何適當的使用ChatGPT。

開瑄國小六年級黃昱晨提到要把家人比擬成動物，需要發揮想像力，與自己擅長的類型不同，但還是嘗試從家人的專長與特點下手，題目難度算是中上。

金湖國中七年級郭政昇從超商開始不提供吸管的生活經驗切入，雖然一開始感到不方便到最後習慣了的歷程書寫對政府限塑政策時間表的解讀。