聯合盃作文大賽金門區初賽登場 學生讚題目很好發揮
「第17屆聯合盃全國作文大賽」金門區初賽今天在金城國中登場，今年共771人報名，723人參賽，通過初賽的210名學生將參加12月3日全國總決賽，與各縣市好手一較高下。考生表示，今年的題目很活、很好發揮，考驗想像力和對生活議題的關注與理解。
今年聯合盃金門區初賽在金城國中開設33個試場，由金門縣府、聯合報系文化基金會主辦，金城國中協辦。比賽分成國小中、高年級、國中七、八、九年級、高中職共6組。
今年國小中年級組題目是要發明可以讓生活變得更便利的物品。高年級組是把家人比喻成動物，分享相處的趣事。國七組則是跨越時空與名人相見，寫出心中的想望。國八組比較實體書與電子書的使用差異。國九組則是從限塑的時間軸，去理解、探討政策的成效與影響。高中組是以去年超夯的生程式AI程式ChatGPT為主題，讓學生思考如何適當的使用ChatGPT。
開瑄國小六年級黃昱晨提到要把家人比擬成動物，需要發揮想像力，與自己擅長的類型不同，但還是嘗試從家人的專長與特點下手，題目難度算是中上。
金湖國中七年級郭政昇從超商開始不提供吸管的生活經驗切入，雖然一開始感到不方便到最後習慣了的歷程書寫對政府限塑政策時間表的解讀。
金門高中廖庄庄表示自己對chatGPT的議題本來就很感興趣也有研究，覺得很好發揮。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言