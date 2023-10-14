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剩3校續招 成大建議：比照就學服役3+1

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

國防學士班招生不理想，讓台大等校決議一一三學年停招，屆時全台將只剩成大清大、中興等三所頂大持續招生。

成功大學教務長沈聖智建議，教育部已推動就學服役３＋１方案，也許能讓國防學士班比照３＋１制度，將周末訓練挪至大四，學分集中於大一至大三修畢，學期和訓練完整，才有望招募學生。

沈聖智表示，根據現行制度，國防學士班學生多要用寒暑假、周末從事軍事或體能訓練，且成大國防學士班人數較少，無法設立教育中心，只能請學生假日移師到大學儲備軍官訓練團（ROTC）訓練，又須挪用周末，形同沒時間讀書，家長也頗有微詞，甚至有學生因此退訓。

但沈聖智說，成大國防學士班一一三學年仍會持續招生，預計提供五個名額，國家有需要就願配合辦理，但措施可再精進。

清華大學則於二○一九年起推動國防學士將星計畫，一一三學年也將持續招生。清大指出，軍方應有多元管道培育人才。

也有大學端反映，國防部多認為既然要投入國軍，訓練就應該貼近軍校，但國立大學終歸不是軍校，既然要在國立大學推動，兩者體制應盡量磨合。

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成大 教育部 清大

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