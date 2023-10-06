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高中英聽考試查詢系統出包 1.3萬考生考區、號碼誤植

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
113學年高中英語聽力測驗第1次考試訂於今年10月21日舉辦，大考中心昨開放應考資訊查詢系統，提供考生查應試號碼等資訊，卻發現在集體報名單位中，約1萬3000名選擇跨區考試的考生的應試號碼、考區名稱誤植。本報資料照片
113學年高中英語聽力測驗第1次考試訂於今年10月21日舉辦，大考中心昨開放應考資訊查詢系統，提供考生查應試號碼等資訊，卻發現在集體報名單位中，約1萬3000名選擇跨區考試的考生的應試號碼、考區名稱誤植。本報資料照片

113學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於21日登場，總計9.8萬人報名。昨開放應考資訊查詢系統，卻發生約1.3萬名考生應試號碼、考區名稱誤植。大考中心表示，目前已全面更正完畢，並重新開放查詢系統，今天也寄發更正簡訊給報名時有填寫行動電話的考生。

大考中心原訂昨天早上開放應考資訊查詢系統，提供考生查應試號碼等資訊，卻發現在集體報名單位中，約1萬3000名跨區考生的應試號碼、考區名稱誤植，大考中心因而先行關閉查詢系統並儘速更正。

大考中心強調，目前已全面更正完畢、重新開放查詢系統，並於今日寄發更正簡訊予報名時有填寫行動電話號碼考生，也對所有考生致歉。

大考中心解釋，依據簡章，大考中心預訂5日開放查詢應試號碼、考區名稱等資訊，再於17日第二階段公布第一次英聽考試應試試場分配表及試場所在地點，考生只須在17日上網查詢試場地點，因此更正5日誤植資訊不會影響考生原選擇的考試地區，也不會影響所有報考考生應試權益，各位考生可以放心。

大考中心說，已經在今天早上9點重新開放查詢應考資訊，同時已將調整後的正確應考資訊發給集體報名單位，請報名單位務必協助轉知所屬集報考生，並同步以「以此封為主」的簡訊通知報名時有填寫行動電話號碼的考生，確保考生獲悉正確資訊。

除了深深致歉，大考中心也將加強落實資料複核機制，避免類似情事再度發生。

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