這個老師不一樣 慈濟大學醫學生奉茶感恩無語良師
今天教師節，花蓮慈濟大學本學期有12位「無語良師」，獻出遺體供醫學生解剖動刀，傳授珍貴醫學知識。慈濟大學辦感恩活動，學生奉上清茶、蘋果及老師們生前喜愛的零食，合十默禱感恩。
慈濟大學醫學系上學期有大體解剖課，每年約需12位大體老師，讓學生們動刀接觸真實人體，為未來醫學生涯奠定基礎，這學期包括大體解剖學、大體解剖學實驗課和神經解剖學，共9個學分課程，上課的除了大三生，還有後中醫學系學生。
為感恩良師，醫學系今天利用午休時間，準備一杯茶、一粒蘋果，以及老師們喜愛的零食，由學生親手奉上，再雙手合十默禱，感謝老師們往生後，用身體教導珍貴的知識。
醫學系三年級學生詹元任表示，每次畫下一刀，都會覺得老師很痛，非常敬佩老師願意捐出大體，真實的人體，和從書本或是模型身上看到的，還是很不一樣，他會盡己所能多花一些時間，向老師們好好學習，以後才能給病人最好的醫療。
後中醫學系學生江宜臻表示，中醫有很多經絡，肉眼看不到，透過無語良師可能了解人體解剖，再對照針炙穴位，學起來事半功倍。
慈大表示，這個學期的12位無語良師有呂文忠、許清河、周蕙子、孫黃永昭、丁謝碧霞、張克讓、林玠含、蕭敦志、莊劉玉圓、鄭偉信、陳靜儀，以及常喜法師，共12位老師。暑假期間先由醫學生進行家訪，記錄老師生平，開學前9月2日舉辦啟用典禮分享。
其中，常喜法師俗家名黃慈甫，不只自己積極投入慈濟志工，也鼓勵丈夫洪朝銓到八卦山做環保，2012年洪朝銓成為慈大模擬手術的無語良師，2020年常喜法師也捐贈大體給慈濟大學。
常喜法師的孫子洪君銘和洪璽喨，目前分別就讀慈濟大學醫學系和護理學系，洪君銘已在去年上過解剖課，對阿公和阿嬤相繼成為無語良師的心意，相當感動。
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