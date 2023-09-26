大學取回率不到2% 教團：寄心酸的
教育部允許大專校院以寄存名額取代減招，曾有官員形容是「寄一個希望」，但近五年僅廿所大專校院取回共五八五個名額，總取回率不到百分之二。教團分析，少子化趨勢不變下，寄存後再提回機會不大，可說是「寄心酸的」，只是寄存一個未來很難實現的希望而已。
根據教育部一○八至一一二學年統計，總寄存名額逾三萬七千個，其中有十八所一般大學取回三六七個寄存名額，另有二所技專校院取回二一八個寄存名額，取回率不到百分之二。取回原因大多是因增設新系所或學制，或部分系所招生情形良好，但既有招生名額數不足以分配，才向教育部取回名額。
元智大學校長廖慶榮表示，近年大學新生人數持續下探，儘管教育部未明文規定，但原則上只有當該學制（學士班、碩士班、博士班）新生註冊率連兩年達九成以上，才有可能取回寄存名額，否則即使核准新設系所，也只能從學校既有名額調控。
對於寄存名額總取回率不到百分之二，高教工會研究員陳柏謙坦言「不意外」。他表示，除非有些系所因特定原因、產業趨勢掀起招生熱度，註冊率才會回穩，否則這一寄，恐怕就是一路寄到底。
靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴也分析，大一新生源要到一一七學年度才見底，少子化衝擊仍是進行式，學校寄存只是寄個夢想；全國私校工會副理事長尤榮輝也說，少子化下，寄存可說是「寄心酸的」。
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