台師大培育AI綠能人才 博士最多年領60萬獎學金

國立台灣師範大學今年成立「跨域科技產業創新研究學院」，設置AI跨域應用、綠能科技與永續治理兩個研究所，與11家企業攜手合作，業師與教師合開課程及指導學生，碩士每年最多可領24萬元、博士生有機會領取高額獎學金每年最多60萬元，並提供產業實習及就業保障，其中AI所碩班錄取率不到兩成，新生註冊率100%，競爭激烈。

台師大申請國家重點領域研究學院計畫，已獲教育部核准通過，結合科技與工程學院、理學院的研究能量與11家企業技術資源，合作設立產業創新學院，今年9月招收首屆學生，第一期8年計畫。

台師大校長吳正己表示，產業創新學院提供學生多元學術研究、專業技能培養以及產業實習機會，結合多方專業領域推廣產學合作，讓學生在學習過程能夠更加貼近實務需求，增加職場競爭力。

產創學院今年9月已招收52名碩博士生，競爭最激烈的AI所碩班招收24人，吸引130人報名，錄取率僅18.5%，新生註冊率100%；綠能所碩班44人報考，錄取18人。

產業創新學院院長高文忠說，產創學院組織架構下設置兩大重點培育研究所，將建立學術界與產業界間系統性協力機制，緊密連結學校與產業，共同投入前瞻應用研究並培育人才。

台師大表示，為鼓勵更多優秀學生前來報考，產創學院與多家產業結盟，提供學生合作培育計畫，幫助學生更快速融入產業生態系統。參加培育計畫並成功媒合的學生，每月可獲得獎學金，希望透過計畫與資金支持學生，同時也讓學生更加貼近產業。

台師大指出，下學年度碩博士班甄試入學簡章近日公布，AI所將招收碩班20人、博班3人，綠能所將招收碩班10人、博班1人，歡迎有興趣報考的理科相關科系學生，可於10月3日至10月11日透過線上報名。