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迎戰學測老師給建議 跟著段考、模擬考走就是最好學習

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
距離明年學測還有120多天，隨著大考腳步接近，學生難免會緊張，老師提供準備建議。圖／本報資料照片
距離明年學測還有120多天，隨著大考腳步接近，學生難免會緊張，老師提供準備建議。圖／本報資料照片

明年學測將在1月20至22日舉行，隨著大考腳步接近，學生心情難免緊張。老師建議，跟著段考、模擬考的範圍做準備就是最有效的學習與複習，也提醒學生不要為了逃避壓力而沉迷手遊，反而適得其反。

南二中教務主任涂益郎表示，目前高三生是學校課程進度與複習並行，國文與英文實力靠平日累積，學生可藉由模擬考找到自己弱點，做好讀書實踐規畫，彌補不足。有數學不好的學生，為了提升數學能力，花很多時間在演算，反而顧此失彼，因此做好時間規畫，讓各科均衡學習很重要，建議國、英方面跟著老師的進度走。

台南女中教務主任胡瑞原認為，段考就是高三的課程進度，模擬考考的範圍是由小到大，依照考試的範圍去準備就對了，且維持正常作息，就是最好的準備方式。

涂益郎說，自然、社會科的題目可能會考得比較細，而且也會有跨域的整合型題目，因此，必須擬定妥善計畫，新舊進度要拿捏得好。去年有學生上課時不聽課，認為不會考，且不重要，而在讀別科，結果學測沒考好，必須考分科，反而要花更多時間準備沒認真學的科目。

他表示，學習模式是螺旋狀，高一會先教簡單的，到了高二會加深加廣，若高一沒讀好，就可趁此機會補足。南女教務主任胡瑞原也認為，高三的選修科常是高一、高二學科的再延伸，認真聽講與學習，將有助於自己作答，更有時間去檢查及思考較難的考題。

隨著學測時間接近，學生難免會緊張，必須做好壓力調適，擬定好的時間規畫，否則模擬考沒考好，因沒調適好會更緊張，涂益郎就曾發現有學生為了逃避壓力而玩手遊，反而因沉迷而適得其反，因此，常在課堂上提醒學生注意，免得因逃避壓力而造成負面效果。

英文常被許多科系當作申請門檻，考生必須清楚這一點，有學生對醫藥有興趣，但填志願時只能填醫檢，就是因為沒達到英文門檻。由於分科測驗不考英文，學測的英文更要把握，跟著老師進度學習時，千萬不要有認為這個不會考就不想聽的態度，認真聽只會讓自己的觀念更清楚。

學測 會考

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