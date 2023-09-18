【專家之眼】「特殊選才」特殊在哪裡？愛之欲其生

孔子「愛之欲其生，惡之欲其死」這句話剛好可以用來形容反對聯考、反對公平、主張申請入學的那些人：與自己意見相同，就百般維護，給人給資源給位置給網軍；不同於自己意見，就百般打壓，這就是我們的台灣，黨同伐異，沒有善惡，只有好惡。

本文就來說說大學入學管道中的「特殊選才」（教育部統計，112學年核定55校、552個系辦理特殊選才，共釋出1558個名額，占招生總量1.47％），主事者如何為自己辯護，而特殊選才是否真能選到才，還是只是一道後門。

根據官方說法，特殊選才是「為改善現行多元入學制度較難鑑別部分具有特殊才能、經歷或成就之學生，並利大學錄取該類真正具有潛力與才能學生」，按照官方的這種邏輯，考試考出來的學生沒有一個是「真正具有潛力與才能」，所以才需要開闢「特殊選才」這一個管道，否則，何必開闢這一個管道呢？然而，這是事實嗎？難道這不是侮辱那些經由考試考上台大數學、台大物理系的學生嗎？

特殊選才是好的制度嗎？能促進社會公平正義，能選拔人才嗎？真的對當事人（指特選仔）有利嗎？特殊選才為3類人開設，第1 類是特殊才能，也就是在某一方面特別厲害的人，例如物理、化學、圍棋；第2類是弱勢學生；第3類是不同教育資歷學生，例如新住民及其子女、境外台生等。個人認為，第3類人應該給他們一個通路，畢竟他們與一般台灣人的基礎不同，因此，單獨開一扇門並無不公。

應該為第2類人另闢通道嗎？就跟不應該為富貴子弟開後門一樣，也不應該為「弱勢學生」開後門，而應該一視同仁。

應該為所謂的「特殊才能」開後門嗎？不應該。首先，不公平：這種升學管道，不用學測、不用分科測驗、甚至也可以不看在校成績，單單只看書面資料、所謂的「有利證明」和面試，這樣就能證明比別人「特殊」？過於武斷。何況，既然是特殊人才，更應該參加公平的考試來證明，大家比一比才知道。怎麼可以只有幾個人比，而不是所有考生一起比？顯然不公平。

例如，同樣錄取台大物理系，經由「特殊選才」一定比經由標準化考試錄取的學生還優秀？當然不一定。事實上，證據顯示相反的結果。教育部多年前曾針對奧林匹亞金牌資優生做的追蹤調查發現：這些保送生到了大三之後，成績不再突出。一個人究竟是不是人才？時間長了才看得出來。

第二個理由，容易滋生腐敗。特殊選才很可能淪為為富貴子弟所開的第一道後門（第二道是繁星；第三道是個人申請）。這種升學管道很容易出現錢權交易或人情買賣，因為交易隱密，所以不大可能曝光。

第三個理由：不客觀。即使面試的時候沒有私下交易，但是，一定有主觀偏好，為什麼選她而不選她？可以講出100個理由，但都是主觀的，這樣的取才方式沒有任何說服力。

第四個理由，會誘導學生投機。就像考試引導教學，選才的著重點也會引導學生的行為。為了取得更多「有利證明」，學生做（國際）志工、當幹部、參加很多競賽或是營隊、取得很多證照、通過很多語言考試，所有這些行為，一般而言，至少是大部分，都是功利性的，都是為了滿足申請要件，難道是他們本來的興趣？這種「培養」方式，能產生什麼樣的人才？我是不相信啦！

第五個理由：鑑別力。老子說：「知人者智」，試問，世上有幾人有知人的本事？少之又少。何況，也不可能每個老師都是人才，既然如此，如果連老師本身都不是人才，又如何能鑑別哪個學生是人才呢？比較大的可能，不是選了人才，而是淘汰了人才，智者如您，您說呢？