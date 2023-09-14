聽新聞
test
0:00 / 0:00

重考生變多 台大醫學系增列備取

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
李姓應屆高中畢業生去年申請入學台灣大學醫學系，差○點○五分成為「落榜頭」，他不滿校方錄取重考的在校生占缺額，提起行政訴訟敗訴。本報系資料照片
李姓應屆高中畢業生去年申請入學台灣大學醫學系，差○點○五分成為「落榜頭」，他不滿校方錄取重考的在校生占缺額，提起行政訴訟敗訴。本報系資料照片

國立台灣大學醫學系一一一學年於申請入學階段錄取一名大一在校生，此舉形同占缺。一名考生不滿未錄取，提出訴願遭教育部駁回後，提起行政訴訟後，日前又敗訴。不過這起「落榜頭」爭取權益的案件，卻撼動從來沒有設立備取的台大醫學系，在一一二學年申請入學首度增列兩個備取名額。

由於考生可持學測成績參加當年度申請入學等三大升大學管道，根據大考中心統計，近年重考生學測報名占比愈來愈高，非應屆生占學測報名人數百分比，於一○八學年首度突破一成，一○九學年為百分之十三、一一○學年也有百分之十二，直到一一一學年為新課綱考招改制，重考生占比才跌至一成以下。

國教院也統計，近年重考生占比確實增加，且原學測總級分數偏高的族群，重考率較高，若以大學學科領域區分，則以「醫藥衛生及社會福利領域」重考率最高；部分頂尖學生非醫學系不讀，加上近年學生數變少、科系名額卻未減，多讓重考率攀升。

台大醫學系已非不可動搖的第一志願，加上學測重考人數增、出國風氣盛，以及錄取在學生引發輿論抨擊下，校方和醫學系達成共識，一一二申請入學管道首度增列兩個備取名額。

新增備取名額後，已遇到一名學生改選北醫牙醫，另一名學生則已透過繁星錄取陽明交大醫學系，兩個備取名額全用上。

近年國內外升學路徑多元，台大亦有選擇獸醫系放棄醫學系的先例。一名陽明交大醫學系教授說，過去醫學系多不設備取，因為認定學生不會考上卻放棄，但現在學生可能選擇出國或選擇其他科系，國人觀念、時代都在改變，醫學系確實應設立備取。

醫學 學測 陽明交大

延伸閱讀

在學生重考占缺校方惹官司 台大醫學系今年首增2備取

獨／台大醫學生重考正取占名額 落榜頭不爽怒打官司結果曝光

明道中學校友唐翊桓 獲國際醫學論文大賽首獎

「八尺門」的效應？南一中30人上法律系 台大7人

相關新聞

在學生重考占缺 他告台大敗訴

李姓應屆高中畢業生去年申請入學台灣大學醫學系，差○點○五分成為「落榜頭」，他不滿校方錄取重考的蘇姓在校生占缺額，也未增列...

考生注意！113高中英聽一試報名將截止 系統至開放明17時

大考中心今天表示，113學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月21日舉辦，報名將於明日、9月14日截止，提醒欲報名的...

重考生變多 台大醫學系增列備取

國立台灣大學醫學系一一一學年於申請入學階段錄取一名大一在校生，此舉形同占缺。一名考生不滿未錄取，提出訴願遭教育部駁回後，...

在學生重考占缺校方惹官司 台大醫學系今年首增2備取

國立台灣大學醫學系111學年於申請入學階段錄取一名系上大一在校生，但此舉形同占缺，一名考生則不滿未錄取，一路提出訴願、行...

【專家之眼】繁星的真實意圖？我們每個人都成了受害者

先說結論：繁星不是為那99.9%設計的，而是為那0.1％。因此，只要這0.1%的權貴子弟能上名校，那麼，這個制度就已經達...

輔仁大學滿招 學士生逾4千人全國居冠 校長親曝這原因

新北市新莊天主教輔仁大學今舉行112學年度開學典禮，在少子化浪潮中，輔大今年分發入學招生額滿、分發率100%，羨煞其他各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦