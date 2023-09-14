重考生變多 台大醫學系增列備取

國立台灣大學醫學系一一一學年於申請入學階段錄取一名大一在校生，此舉形同占缺。一名考生不滿未錄取，提出訴願遭教育部駁回後，提起行政訴訟後，日前又敗訴。不過這起「落榜頭」爭取權益的案件，卻撼動從來沒有設立備取的台大醫學系，在一一二學年申請入學首度增列兩個備取名額。

由於考生可持學測成績參加當年度申請入學等三大升大學管道，根據大考中心統計，近年重考生學測報名占比愈來愈高，非應屆生占學測報名人數百分比，於一○八學年首度突破一成，一○九學年為百分之十三、一一○學年也有百分之十二，直到一一一學年為新課綱考招改制，重考生占比才跌至一成以下。

國教院也統計，近年重考生占比確實增加，且原學測總級分數偏高的族群，重考率較高，若以大學學科領域區分，則以「醫藥衛生及社會福利領域」重考率最高；部分頂尖學生非醫學系不讀，加上近年學生數變少、科系名額卻未減，多讓重考率攀升。

台大醫學系已非不可動搖的第一志願，加上學測重考人數增、出國風氣盛，以及錄取在學生引發輿論抨擊下，校方和醫學系達成共識，一一二申請入學管道首度增列兩個備取名額。

新增備取名額後，已遇到一名學生改選北醫牙醫，另一名學生則已透過繁星錄取陽明交大醫學系，兩個備取名額全用上。

近年國內外升學路徑多元，台大亦有選擇獸醫系放棄醫學系的先例。一名陽明交大醫學系教授說，過去醫學系多不設備取，因為認定學生不會考上卻放棄，但現在學生可能選擇出國或選擇其他科系，國人觀念、時代都在改變，醫學系確實應設立備取。