在學生重考占缺 他告台大敗訴

李姓應屆高中畢業生去年申請入學台灣大學醫學系，差○點○五分成為「落榜頭」，他不滿校方錄取重考的蘇姓在校生占缺額，也未增列備取名額，排擠他的就讀機會，提行政訴訟請求校方錄取他。台北高等行政法院日前認定，招生簡章未限制在籍學生報考，李的成績也未達正取最低分數，判他敗訴，全案可上訴。

李姓高中畢業生去年通過台大醫學系第一階段篩選，第二階段指定科目甄試總分為七五點九七分，未達最低錄取標準七六點○二分，校方不予錄取。

李生提行政訴訟主張，校方放榜前接獲檢舉，指蘇姓學生就讀台大醫學系，卻未揭露身分參加考試，且蘇生表明不會登記就讀志願序，加上繁星計畫考生，出現兩名缺額，但校方沒有增列備取名額，害他未被錄取。

李生認為，教育部核定台大醫學系錄取名額為五十人，校方應依法足額錄取，且蘇生刻意隱匿身分，違反校方招生規定，入學生同時在台大有兩個以上的學士班學籍者，應退學，但校方接獲檢舉仍錄取蘇生，顯然違法，請求法院撤銷蘇生的報考及錄取資格，重新錄取他，並核定最低分數。

台大指出，基於大學自治，大學可自行訂定入學條件篩選學生，招生規定沒有限制已有大學學籍者再次報考，無論蘇生重考的動機為何，沒有妨害社會秩序或公共利益，無需撤銷錄取資格。

且台大表示，依大學辦理招生作業規定，考生甄選總成績未達最低錄取標準，雖有名額也不錄取，李生的成績未達最低錄取分數，無論校方是否增列備取生，不影響李生未達最低分數的事實，不錄取處分無誤。

北高行認為，李只是申請入學考生身分，沒有要求台大規範錄取條件的請求權，尤其第三人是否有報考、錄取資格，李僅可主張最低錄取標準是否合法，沒有理由訴請撤銷第三人報考、錄取資格。

法官認為，招生簡章沒有限制在籍學生的報考資格，李的甄選成績確實未達正取最低分數，校方依招生規定核定不錄取，處分沒有違誤，判李敗訴。