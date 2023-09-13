在學生重考占缺校方惹官司 台大醫學系今年首增2備取

國立台灣大學醫學系111學年於申請入學階段錄取一名系上大一在校生，但此舉形同占缺，一名考生則不滿未錄取，一路提出訴願、行政訴訟，日前台北高等行政法院則判學生敗訴。由於近年學測重考人數增多，加上學生出國風氣盛，台大醫學系已非不可動搖的第一志願，也於112學年招生時申請入學首度增列2備取。

考生可持學測成績參加當年度申請入學等三大升大學管道，根據大考中心統計，近年重考生學測報名占比愈來愈高，非應屆生占學測報名人數百分比於108學年首度突破10%，109學年13.3%、110學年也有12.1%，直到111學年碰上新課綱考招改制，重考生占比才跌回10%以下。

國教院也統計，近年來重考生比率確實增加，且以原學測總級分數即偏高族群重考率較高，都市化高地區重考率亦較高，若以大學學科領域區分，則以「醫藥衛生及社會福利領域」、「農業、林業、漁業及獸醫領域」重考率最高。部分頂尖學生盼精益求精非醫學系不讀，加上近年學生數變少科系名額卻未減，多讓重考率攀升。

然而台大111學年發生醫學系在學生回頭重考，面試委員仍給予正取，也形同占據一個名額，引發社會輿論抨擊並被考生告。為此，校方和醫學系達成共識，112學生申請入學管道首度增列2個備取名額，馬上碰到一學生改選北醫牙醫、另一名學生則已透過繁星推薦錄取陽明交大醫學系，2個備取名額第一次設立均用上。

近年國內外升學路徑多元，台大近年也有選擇獸醫系放棄醫學系的先例。一名陽明交大醫學系教授說，過去醫學系多不設備取，在是第一志願、認定學生不會考上仍放棄就讀，但現在學生會選擇出國，甚至選擇就讀其他科系，國人觀念、時代都在改變，醫學系應該設立備取。