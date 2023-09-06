翻轉邊緣化 學者教學通俗活潑

人社科系遭邊緣化，引發不少人文學者焦慮。台大歷史系教授吳展良聯合台大天一社創立「天一學社」，邀年輕教師，針對兒少進行「經典化國語文暨人文涵養教育」。台師大國文系教授祁立峰創設「空中古文教室」等臉書平台，以通俗語彙介紹古文經典。

吳展良指出，人社科系遭邊緣化是「全世界的現象」，數年前日本甚至傳出文部科學省提案要國立大學改制人文社會科系，以發展符合社會需要的課程。

他認為，這是因為現代社會社會競爭激烈，年輕人「生存壓力大」，需時間醞釀養成的人文教育因此遭漠視。

吳展良坦言，天一行銷做過市場調查，發現這一代四十多歲的父母，小時候念人文課程「覺得沒用、甚至反感」，跟台灣的填鴨教育有關。因此如何用活潑有趣的教學方式讓學生親近人文，是翻轉人文學科邊緣化的關鍵，翻轉方式「還在尋找中」。

祁立峰指出，教學嘗試以學生熟悉的語彙、場域融入文本，如搭配先前北科大白飯事件，藉由詩文製作歷代詩人白飯量列表，搭配時事教學生讀詩等。

除了教學外，更多人文學科科系嘗試和傳播或出版等業界結合，一定程度將科系產業化。例如元智大學中文系在大二至大四安排大數據應用、App製作等課程，輔大中文系也開設「數位人文專題與實作」選修課程。