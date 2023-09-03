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管理學群缺額高 補教：學生更愛考照、就業佳科系
一一二分發入學日前放榜，考分會統計十八學群中管理群缺額比率最高，出乎各界意料。教團認為，私校本就難和國立競爭，於數學科參採、加權上應多加斟酌，否則只會將學生篩掉；補教業則觀察，管理群科系對無社會經驗的大一新鮮人而言並非有利，學生更青睞可直接聯想到有相關職業、證照的科系。
得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，除非家中有在經營企業、能接觸管理經營面，否則管理群相關科系對沒有職場經驗的大一新鮮人並不友善。
全中教理事長高孟琳認為，少子化下，私校沒有太多招生優勢，管理學群科系篩選門檻上若比照前端學校多少有些不切實際，私校應適度參採數Ｂ，否則恐會篩掉更多學生。
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