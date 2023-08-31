高中生選系「偏食」 人文類科僅19%

大專院校外語群等人文社會相關學科缺額率居高不下，成為不少大學首先減招的目標。教育部統計，就讀人文類科學生占比剩不到兩成，外語等學門近年人數亦持續下跌。學界指出，高中生選系階段就開始「偏食」，國家政策也不斷強化優秀人才只能當醫生、工程師，未想到文學家、金融家可能性。

教育部一一一學年大專校院概況統計，將大學學科粗分為三大類。根據統計，攻讀生命科學、物理及化學科學的科技類科學生最多，占比高達百分之四十五，其次為社會類科百分之卅五，人文類科包含教育、藝術、人文等學門僅百分之十九。

教育部另將大專校院細分廿七個學門，人文學門一○六學年還有一點五萬名學生，一一一學年僅剩一點三萬名；外語學門一○六學年約九萬名，一一一學年剩七點四萬。反觀資訊通訊科技學門則略增，從一○六學年的八萬增加為八點三萬人。

一名不具名高中老師分析，高中生選系「偏食」是近年趨勢，導致西半部不少明星高中人社班陸續關閉，且不少注重升學的高中，一類組班級近年也都在減少中。

全教會副理事長張瓊方表示，國家資源近年非常偏向理工科，甚至高中端競賽也側重理工科，人文學科除奧林匹亞地理競賽外，幾乎很少，可見教育端在人文學科投注的資源明顯少於理工科，而家長、學生也很實際，既然國家投注資源在理工延伸產業且薪資優渥，學生當然往此流動。

張瓊方表示，國家政策不斷強化資通訊產業是護國神山，優秀人才只能當醫生、工程師，卻未想到文學家、金融家等可能性。國內想復振人文學科，不能只靠單純的開設課程，而是應比照理工科搭配政策配套，才可能有全面性的改變。

教育部長潘文忠回應，學生選擇科系、未來路徑還是要以自身興趣為主，高中端社會科也都有開設探究與實作等課程，嘗試讓學生有更多機會接觸人文社會學科。然而國發會仍會整體評估國內產業，由教育部和大學研處整體高教人才養成，近年全世界資通訊產業發展迅速，國內也要考慮產業發展需求。