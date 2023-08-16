大學考試登記分發結果出爐！雄中、雄女發威 錄取國立大學均逾500人

大學考試登記分發結果出爐，高雄中學有734人上榜，高雄女中713人上榜，兩校錄取國立大學的人數均逾500人，熱門的醫學相關科系，雄中有85人錄取，雄女32人，成績亮麗。

雄中、雄女在112學年度大學考試分發入學繳出「成績單」，雄中今年共734人上榜，592人考上國立大學，357人錄取台、清、交及政大、陽明、成大、政大等頂大，85人錄取醫學及牙醫等系。

雄女713人上榜，532人錄取國立大學，錄取率占75%， 252人錄取頂大、占37%，其中台大有68人，政大39人、清大42人、陽明交通大學27人、成功大學76人，32人錄取醫學系、中醫系、牙醫系。機電資訊工程相關科系錄取126人，財經法律相關科系錄取81人。