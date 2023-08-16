大學考試登記分發結果出爐！雄中、雄女發威 錄取國立大學均逾500人
大學考試登記分發結果出爐，高雄中學有734人上榜，高雄女中713人上榜，兩校錄取國立大學的人數均逾500人，熱門的醫學相關科系，雄中有85人錄取，雄女32人，成績亮麗。
雄中、雄女在112學年度大學考試分發入學繳出「成績單」，雄中今年共734人上榜，592人考上國立大學，357人錄取台、清、交及政大、陽明、成大、政大等頂大，85人錄取醫學及牙醫等系。
雄女713人上榜，532人錄取國立大學，錄取率占75%， 252人錄取頂大、占37%，其中台大有68人，政大39人、清大42人、陽明交通大學27人、成功大學76人，32人錄取醫學系、中醫系、牙醫系。機電資訊工程相關科系錄取126人，財經法律相關科系錄取81人。
最受矚目的台大醫學系，雄中今年有6人如願考取，雄女2人。雄中並有17名身心障礙特殊生及清寒學生，錄取台大藥學系、台大機械系、台大環工系、高醫牙醫系、北醫醫學系與陽明交大，清華，政大等知名科系。音樂班部分，有兩名學生分別錄取美國德州大學奧斯汀分校音樂系與荷蘭克勞斯親王音樂院。
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