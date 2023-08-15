為考上台大 武陵高中的他竟寫50年化學科考古題備戰

今天是大學分科測驗放榜，武陵高中表現亮眼，各大學醫學系及台清交成政共錄取403人。雖然是第一志願學校，不少學子仍需努力衝刺，甚至有人寫了近50年歷屆考題備戰。學生們直言，國英2科學測成績要沿用到分科測驗，堪稱一試定終身，因此務必顧好，才不會影響後續成績。

考取台大生物機電工程系的卓育玄，學測成績原本可以考上清大材料系，但為了追求第一志願，即使只剩下40天準備時間，仍瘋狂練習歷屆試題，甚至化學科還寫了近50年考古題，這樣的努力終於讓他美夢成真。

錄取台大機械工程學系的湯子毅表示，自己學測成績不如預期，但他決定再次挑戰，坦言在家裡讀書感到煎熬，各種誘惑影響學習效率，特別準備一間只有書和書桌的房間，將自己閉關2個月。

考上陽明交大電機工程系的余皓倫，坦言高中前2年專注在社團活動，高三才決定全力備戰，雖然學測的基礎科目讓他痛苦，但他在分科測驗中找到了更專業且深入的興趣領域，最終成功考上理想科系，也鼓勵學弟妹找到自己的強項和興趣。

就讀科學班的王廷宇考上台大材料系，從小就對理工科充滿興趣，高中二、三年級時多次到長庚大學化材系做實驗，更讓他立定志向，儘管英文成績不理想，他仍然努力再次嘗試；由於分科測驗不考英文和國文，學測國文和英文成績將影響分科測驗結果，他也特別呼籲學弟妹們要特別重視英文科。

李承瑜因學測數學成績不佳，選擇放棄整體學測，轉而專心準備分科測驗，最終成功進入台大資工系。他建議學生在學測結束後盡早做出選擇，並早日確立自己志向。

校方表示，今年武陵錄取各校醫學系達50人，總計進入台灣大學有118人，包括台大醫學系1人、電機系6人、資工系7人、材料系3人、化學系6人、物理系4人、機械工程6人、財務金融4人、法律系6人、國際企業學系2人，以及錄取陽明交通大學57人、清華大學74人、政治大學44人、成功大學60人，各大學醫學系及台清交成政共錄取403人，占畢業人數54.39％。