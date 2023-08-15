大學分發嘉中全上！醫科依舊亮眼 電機資訊最多人選讀
嘉義高中大學分發公布274名學生全上，校方統計今年經由繁星推薦、申請入學、四技及獨招等管道錄取大學總計有361人，除了傳統醫學系依舊保持30人錄取亮點外，有137名學生選擇熱門的電機資訊等半導體產業相關科系就讀。學生分享讀書方法，時間管理最重要。
科學班陳彥樺、陳孟楷、曾奕豪、蔡睿東同班同學6、7人常聚在一起到K書中心讀書也一起打球、看片休閒，共學共好，考上台大醫科、電機、陽明交大醫科等理想學校。
陳孟楷表示，覺得休息的時間很重要，所以就依據自己的能力規畫每周功課進度，再依次實行將計畫內範圍讀完，面臨考試就不會覺得準備不充分；每天保持專注讀書約5至7小時，早完成進度就提早休息，就有多的休閒時間和同學打球、看片，才不會覺得有壓力。電機資訊是目前趨勢，因此選擇台大電機就讀。
蔡睿東表示，喜歡與人互動，選擇陽明交大醫科就讀。曾參加學校安排到長照中心幫忙打掃、陪長輩聊天等學習服務態度。要求自己在2天或1周內完成一定範圍內的功課，設定短期目標，再檢視進度。
曾奕豪的讀書方式是40天一直保侍在讀書當中，完成後再休息；他笑著說，最煎熬的是自認書讀完了，考試時間還沒到，還要撐下去。他錄取台大電機系。
蔡睿東說，每個人規書讀書的方式不一樣，但總是會分享、朝著自己的志願努力，在一齊時就會將疲勞分散掉了。
侯昱堂以第一志願錄取台大醫學檢驗暨生物技術學系，平常上網觀看各種生物或是人體運作的影片，來補充擴展課外知識。他分享讀書方法；規律作息、運動以保持足夠精神讀書。適當舒緩壓力。與同學討論課業解決問題。善用老師、網路及圖書館等資源。
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