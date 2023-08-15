大學選填志願與小時「我的志願」的距離有多遠？圓夢比率3%

分科測驗放榜了，對於準大學新鮮人來說，從小到大所謂「我的志願」，有多少人能真正圓夢？yes123求職網「人生夢幻志願與學歷技能PK調查」顯示，有四成多上班族當年選填大學科系時，曾參考小時的我的志願。而當年「我的志願」，男性前三名是科學家、醫師」、「工程師」，女性則是「老師」、「空服員」、「作家」，不過後來真正圓夢者只有3%-7%。

幾乎每個人都曾經寫過這個作文題目：「我的志願」，在自己心中，也常常立志要擔任某某職務，或者想進入某某行業。由小時候開始到青少年時代，到底有過多少職場夢想呢？

根據yes123求職網的調查，回想一下從小學至高中，有哪些職業曾名列「我的志願」名單，在可複選狀況下，對「男性上班族」來說，「我的志願」前五名為：「科學家」(32.6%)、「醫師」(31.4%)、「工程師」(29.1%)，以及「老師」(27.4%)、「律師」(24%)。

至於六到十名方面，又分別是：「職業運動員」(22%)、「警察」(21%)、「演員」(17.2%)，以及「廚師」(16.1%)、「軍人」(15.3%)。

若以較寬鬆標準來看，就行業與職務相關性，對於上述求學時期「我的志願」，「男性」上班族而言，有高達64.3%表示「我的志願算完全沒有達成」；還有32.8%「我的志願算部分達成」；僅2.9%「我的志願算完全達成」。 實際上當年在選填大學志願時，仍有43.2%男性上班族「曾參考過」求學時期「我的志願」。

至於女性回想小學至高中，名列「我的志願」名單，在可複選狀況下，對「女性上班族」來說，「我的志願」前五名是：「老師」(41.8%)、「空服員」(35.4%)、「作家」(33.6%)，以及「音樂家」(31.7%)、「醫師」(25%)。六到十名方面，則分別為：「歌星」(23.9%)、「服裝設計師」(22%)、「護理師」(21%)，以及「演員」(20%)、「畫家」(18.2%)。

同樣以較寬鬆的標準來看，就行業與職務相關性，對於前述求學時期「我的志願」，「女性」上班族有高達59.8%表示「我的志願算完全沒有達成」；還有33.3%「我的志願算部分達成」；僅6.9%「我的志願算完全達成」。當年在選填大學志願時，有45.9%女性上班族曾參考求學時期「我的志願」。