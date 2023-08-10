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四技二專聯合登記分發放榜 錄取率96.5%

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
四技二專聯合登記分發今天放榜。記者曾原信／攝影
四技二專聯合登記分發今天放榜。記者曾原信／攝影

技專招聯會今天表示，112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，於今日上午10時在公告錄取榜單，考生可至技專招聯會網站查詢（https://ent11.jctv.ntut.edu.tw/fturesult/result.aspx）。錄取生報到註冊通知單將由各錄取學校寄發，錄取生亦可向錄取學校查詢。

技專招聯會指出，112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，共計67所公、私立科技校院參與，分20招生群類別，提供2357個系科（組）、學程參與招生。一般生實際招生名額計2萬7348名。

根據統計，本學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生具登記選填資格人數為2萬1604人，較111學年度增加1085人。本學年度考生完成上網選填登記志願人數，則有2萬88人。

技專招聯會指出，最後依照考生選填登記志願序統一分發，錄取人數計一般生1萬9384人，一般生分發錄取率為96.5%。各群類招生名額與錄取人數最多之前5群（類）依序為商業管理群、 電機與電子群資電類、機械群、餐旅群及設計群。

技專招聯會主任王錫福提醒，考生對分發結果如有疑義，可至委員會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存「志願表」，務必於11日12時前，以傳真方式向該委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。

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