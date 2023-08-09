名額少、太晚定向難準備 高中生指特殊選才四大問題

學生團體EdYouth於今辦理「這次換我說！108課綱高中職論壇」，邀請高中生發表教育現場見聞，並針對特殊選才、繁星推薦等升學管道分享意見。學生指出，特殊選才有四大問題，包括太晚定向無法準備、名額少競爭大、特殊身份有特權、報名費差異大等需精進。

學生呂珮蓁說明，由於特殊選才管道是於高三上時才開跑，但學生多在高二才開始定向，但不少學系多會設定科展等門檻，或語言相關科系需要雅思、托福檢定成績；理工相關科系則需持有APCS檢定等，對較晚定向的學生不利。

再者，呂珮蓁也指出，如112學年特殊選才全台招生名額約1500名，但全台有19萬高中職學生，「名額真的夠嗎？」特殊選才為現今所有管道中名額占比最低者，其實應提升特殊選才名額數和佔比，比照申請入學等，列為受推崇的管道之一。

呂珮蓁也建議，不少學系設定優先錄取如境外台生、實驗教育學生等，非上述身份的學生「打不贏」，建議應將特殊生單獨列組，不同境遇於不同組競爭，也不侵害一般生權益；而特殊選才各校系收費差距也甚大，若學生全台跑還需交通、住宿等費用，建議大學也能比照科大特殊選才費用，減輕學生負擔。

也有團隊向同儕發放問卷調查，內容顯示，不少學生認為繁星推薦管道對一類組學生較有利，如段考較好準備、探究與實作較易得分，因而容易取得好成績，有利校排名。學生江柔薰認為，各類組因難易度不同，應分開競爭繁星推薦名額，也應平衡各類組的學科難度。

學生黃冠凱則綜整，新課綱十分注重學習歷程，但學習歷程發揮場域卻很少，甚至只要學測失利，整份學習歷程檔案就無法被大學端看見，非常可惜。考招制度仍是首要看成績、次要看表現，學生一定得在乎成績，卻反而讓學習歷程成為負擔。

再者，黃冠凱也指出，學生為符合學習歷程檔案需要，進而多參與學科性社團、放棄運動性社團，只為符合社會體制所期待的模樣，「但這真的是我們期待的樣子嗎？」

教育部高教司專委周弘偉回應，特殊選才管道於107學年開始成為正式招生管道，整體佔比也從過去的0.5%，逐年提升至1.5%，但特殊選才還是須顧及特殊性，因此名額不會無限制放大。但高教司未來也會透過招生檢討會議，針對報名費、名額，以及特殊生是否分流做精進。

至於繁星推薦管道，周弘偉也說，繁星推薦運作均由各校繁星推薦委員會訂定，多數學校甚至設有家長、學生代表，對於是否分組推薦等，建議可透過校園民主來制定。

EdYouth論壇以學生使用新課綱的經驗出發，思考新課綱實施過程中的優劣。本次論壇共有來自北、中、南 30組高中生組隊報名參加，並透過活動前的線上工作坊，由學生互選出12組進行實體發表。