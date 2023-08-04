搶攻頂大最後入場券 分發入學志願登記今天下午截止
112學年分科測驗成績日前已公告，學生可持分科測驗成績併同學測成績參與「分發入學」。分發入學今年尚有4.2萬個名額，登記志願（https://www.uac.edu.tw/）至今天（8/4）下午16時30分截止，每一位學生可填100個志願，最終分發結果將於8月15日公布。
考分會統計，112學年分發入學管道共61校、1838個系組參與招生，提供4萬2479個名額，其中各招生管道回流名額達2萬17個，比去年大增5582個。
根據考分會統計，最後階段分發入學管道台大尚有1561個名額，成大也有1421個名額，清大、陽明交大、台師大均有約600個名額，政大也有1060個名額。考生可把握最後機會。
考分會指出，志願登記至今天下午16時30分，逾期未完成登記者，不得以任何理由要求分發。建議考生使用桌上型或筆記型電腦進行登記分發志願，如遇任何問題儘速洽詢考分會，今日電話服務時間同樣至下午16時30分。
考分會也分析，今年考生人數和分發名額相當，均為4.2萬，但分發名額仍略多於考生數，有鑒於考生並非均會參與分發入學，因此推估今年錄取率應和去年98.94%持平；也建議考生可將100個志願填滿，爭取進入理想校系的機會。
得勝者文教升學輔導專家劉駿豪建議，去年不少科系分數都被低估，今年因考生數回流，預計錄取分數將回歸常態，建議考生可以109、110年的科系門檻分數作落點參考。
劉駿豪也表示，學生今年填志願應「拉大志願前後距離」，前端志願跟後端保底志願分數應拉大，建議最好可填妥80至90個志願，比照往年設立進攻、落點、安全等志願區外，還要再加列「更安全區」。
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