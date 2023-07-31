南一中分科測驗大躍進 自然組達頂標較去年多1.6倍

大學入學分科測驗已公布成績，台南一中在颱風假後統計該校考生表現，成績較去年優，依去年錄取標準，有5人可上台大醫學系，台大電機系則是18人次、台大法律系3人次；另今年各科滿分人數也明顯較去年多，預估上理想校系人數會大增。

台南一中統計，今年南一中應屆畢業生分科測驗成績，達去年台大醫學錄取標準5人次、達去年台大電機錄取標準18人次、達去年台大法律錄取標準3人次，其中數甲、物理、化學、生物4科總分最高分237分有2人，數甲、物理、化學、生物4科達全國頂標（184級分）人數為去年1.6倍，表現相當亮眼。

各科滿級分人數也較去年大幅成長，數甲9人滿分，去年2人；化學滿分9人，去年3人；物理11人滿分，去年3人；生物5人滿分，去年1人；歷史5人滿分，去年無人滿分；地理維持3人滿分；公民與社會4人滿分，去年2人。

選填志願從8月1日上午9時至 8月4日下午4點半，台南一中今天舉辦選填志願講座，吸引許多應屆畢業生回校參加，並與老師討論，志願選填順序，以上最理想的校系。