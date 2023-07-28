竹女變陽交附女？校友家長提4點批陽交大「難怪被噴」

國立陽明交通大學找上國立新竹女中改隸作為附中，話題持續延燒。女兒也是新竹女中校友的銘傳大學專任副教授兼廣播電視學系主任杜聖聰在臉書發文提出4點質疑，尤其認為改隸案重理工輕人文，「竹女念人文社會的孩子，在你們的眼裡就應該被丟入垃圾桶嗎？」直言「理工男大學」思考是去脈絡化的切割，難怪被噴。

杜聖聰近日持續關注竹女可能改隸為陽明交大附中一事，身為新竹在地人的他直言，「到底是誰答應城下之盟？充當吳三桂，要賣掉新竹女中的一百年品牌和記憶。」

杜聖聰也提出4點看法，認為竹女本來就是國立的，被陽交大購併，除了校長和行政人員銓敍時升官，還有什麼呢？也提到陽交大既然要培養竹女學生，要不直接給「直升」200名額，否則竹女學生多有實力，陽交大若給得不夠多，怎麼能獅子大開口？

「陽交大講的課程輔導，其實是自己開心而已。」杜聖聰表示，竹女每個孩子都有自己的固定課程，若要塞入陽交大自以為的課程恐耽誤學習，要如何去考學測跟分科測驗？新竹女中有的孩子希望念人文社會，難道就不該被重視，未來就沒競爭力嗎？

杜聖聰更忿忿不平地說，此改隸案明顯只重理工、不重人文，更是強行肢解新竹女中百年品牌，「陽交大決策過程粗魯，不注重溝通協調的程序」。自己做為一個曾經是新竹女中學生的家長，以及長居新竹市50餘年的鄉親，「我對陽交大非常失望！」