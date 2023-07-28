分科測驗數甲頂標41級分6年來最低 物理五標比去年高

112學年分科測驗今（7/28）公告成績與相關資料統計，去年起配合首屆考招改制分科測驗改採60級分制。今年數甲被評為較難的一年，頂標僅41級分為近六年來最低；物理科則一別去年的超高難度，今年五標均回升，其中頂標達50級分為近五年最高。

大考中心以108至112學年為統計區間，108學年指定科目考試4萬9119人報考，至去年分科測驗大減剩下2萬9086人，但受到去年分發入學紅利影響，今年報考人數大增至4萬2257人，相較於去年增加45%。

大考中心試務召集人沈青嵩表示，今年各選考人數也比去年增加，其中數甲和自然組相關考科人數接近108指考選考人數，歷史和地理考科則和110指考相當，公民與社會選考人數則介於108、109指考間。

去年起分科測驗改採60級分制，大考中心今日亦將歷年指考分數換算至新制統計。大考中心統計數據指出，今年數甲五標均比去年低，分別為41、34、22、13、8級分，五標綜觀均為近六年來新低；化學科頂標為46級分、前標39級分，同樣為近五年來最低。

物理科去年被評為有史以來最難，今年試題相較之下較容易。大考中心數據指出，今年物理科頂標達50級分、前標44級分均為近五年來最高，其他三標也較去年高；生物科五標則波動不大，級分人數百分比和過去四年類似。

至於社會組三科。歷史科級分人數分佈上高分群、低分群接近去年狀況，頂標52級分和去年雷同；地理科頂標53級分，五標均為近五年來最高，且相較於去年則是中高分群人數分佈均增加；公民科均標至底標和去年雷同，頂標51級分、前標47級分則比去年略降。

代理主任黃璀娟指出，今年數甲級分分佈和109、111年接近，五標中的頂標、前標確實比往年低，但大考中心研究員考後檢視試題、教師團體評析，試題鋪陳上其實不會太困難，考生還是容易破題、具備基本題，只是計算量較往年大。

沈青嵩則表示，今年物理科均標以上級分數增加不少，高分群較去年多，評估主因為較無複雜計算，且頂標減去底標級分數為35級分，「算是近年最開的的一年。」後續分發上會相對容易。

至於化學科， 黃璀娟則表示，今年化學科的高分群較少，但中間成績者較多。今年試題設計上確實比較多樣化，如跨章節試題較多、計算量較大，但考生對於化學科難度的評價不一致，評估是試題情境和考生課堂接觸的內容不同，然而學界對該份試題的評價仍不錯。

歷史科方面， 黃璀娟談到，人數百分比上高分群和低分群和去年接近，整體分佈上則和109指考相似；地理科則是著重圖表判讀，且今年學測也已出現繪圖題，對考生而言應不陌生，相較於去年中高分群人數增加；公民科人數百分比分佈則跟去年相似，僅中間成績略高、高分群略低。