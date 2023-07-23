高二升高三最後一個暑假超重要 老師提醒升學注意事項

暑假還有1個多月才結束，緊接著明年1月20日就要學測，高三學生一刻不得閒，但老師也建議高二升高三學生把握暑假，檢視兩年來的學習歷程檔案、探究與實作、自主學習，完成整理並上傳，而高一升高二學生，應為自主學習預作準備，以及安排自己服務學習的機會。

今年大學入學分科測驗已結束，成績公告日期為7月28日，畢業生忙完了，升高三學生也開始為明年學測做準備，但老師也由過去觀察經驗，發現升高三學生沒在暑假為學習歷程檔案等必傳資料做好整理，當高三忙著課業又要準備學測，而顧此失彼，建議善用高中最後一個暑假。

台南一中校長廖財固建議高二升高三學生，除了應複習學測應考科目，也應回過頭好好檢視學習歷程檔案，並在學校規定的時間內完成資料上傳；另自主學習、探究與實作愈來愈受到重視，常是申請入學必看項目，也應利用暑假完成成果並上傳，否則開學後，為了準備學測可能會沒時間完成。其中探究與實作，有的學校是排在高一，有的是高二，此部分必須經老師認證，無法補傳，也都應利用暑假完成整理並在規定時間內上傳。

高二階段常有擔任社團幹部的機會，申請入學時許多學系也會採計，也應好好把握，在不影響課業下做好規畫。另大學端愈來愈重視服務學習，建議根據自己的興趣做好規畫，如想念醫，可規畫到醫院服務，對理科有興趣的則可參加相關營隊與服務，為不同入學管道打底。

台南二中教務主任涂益郎表示，自主學習成果雖不用老師認證，最慢在申請入學前上傳即可，但上了高三要準備學測，若才要整理，可能沒時間，還是要在暑假就做好整理；該校也有升高三學生覺得自己的自主學習成果還可以更好，就利用暑假繼續做，希望在暑假前完成。

涂益郎說，自主學習、服務學習等都是學習歷程檔案的多元表現，由於多元表現項目多，學生礙於時間等因素也不可能一一對應到，因此即使沒有也不用緊張，學習歷程檔案主要精神是真實，有就有，沒有就沒有，絕對不能造假。學校鼓勵學生隨時記錄自己的學習，有如儲蓄概念，多買些東西，想要上菜就有食材可用。