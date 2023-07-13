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四技二專甄選二階變革　統測科目最多採計4科

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
技專校院招生策略委員會公布113學年四技二專甄選入學管道微調措施，一階篩選將取消總級分篩選項目。記者曾原信／攝影
技專校院招生策略委員會公布113學年四技二專甄選入學管道微調措施，一階篩選將取消總級分篩選項目。記者曾原信／攝影

技專校院招生策略委員會今（7/13）公布113學年四技二專甄選入學管道微調措施，一階篩選將取消總級分篩選項目，改採大倍率篩選共同科、小倍率篩選專業科目為原則；二階甄試統測科目成績採計，由5科全採改為至多採計4科。

現行技專校院可依校系選才需求，自由選擇四技二專統測考科中國文、英文、數學、專業科目（一）、專業科目（二）等5科及總級分項目篩選倍率，但經招策會檢視112學年度，單採用「總級分」作為第一階段篩選項目的系數，僅占全數校系28%。

因此，招策會表示，113學年起取消總級分篩選項目，第一階段甄選以「大倍率篩選共同科目、小倍率篩選專業科目」為原則，讓專業科目較佳的技高生更有機會進入第二階段甄試。且根據以往統計，根據上述篩選原則通過第一階段的考生，專業科目平均成績較為突出，也同時鼓勵技高生學習上可更專精於專業技術。

此外，招策會也指出，現行統測成績採計占比至多4成，但5科均需採計，113學年起則改為二階甄選可自由選採統測最多4科，且專業科目採計權重應大於共同科目，以彰顯專業能力、凸顯個科系專業技術差異。

招策會也通過，甄選第二階段必採「專題實作、實習科目學習成果（含技能領域）」，成績占比規範至少10%以上，並修正採計件數至多3件

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