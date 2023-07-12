快訊

鎵鍺禁令下一步？美50種關鍵礦物依賴中國 稀土恐暴漲

鋁製臉盆砸頭！陸軍257旅2士兵鬥毆 驚動司令部

112分科化學解答出爐！考生懊悔寫不完 高中師不同調：考題簡單無新意

112分科測驗／上午場結束考生面露笑容 物理偏易、化學難度適中

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
112年大學分科測驗今登場，上午考完物理及化學，不少考生面露笑容步出考場，並到休息吃午飯準備下午考試。記者劉懿萱／攝影
112年大學分科測驗今登場，上午考完物理及化學，不少考生面露笑容步出考場，並到休息吃午飯準備下午考試。記者劉懿萱／攝影

112年大學分科測驗今登場，上午先考物理及化學，不少考生面露笑容，步出考場。多數考生反應物理題目難易適中，但手寫題需要更多計算時間，花了至少15分鐘才寫出來。化學科則有考生認為簡單早早寫完交卷，不過也有考生認為，雖多數題目不需複雜計算，但後面題組較複雜，無法快速作答。

板橋高中試場中午12點10分兩科考完，多數學生面帶笑容步出考場，有考生直說兩科都簡單。北大高中陳姓考生說，物理科的單選、多選題確實較容易，只要掌握基本觀念，答題速度快，不過最後的混合題，都花了一些時間，尤其是機械馬達題組，需手寫公式表達物理量，想了很久才寫完，但也不是很有把握。

李姓考生則說，化學科目只要掌握基本觀念、多刷歷屆考古題能快速作答，認為題目比去年簡單，像是阿斯匹寧、氯化鉀的生成熱試題，與過去考古題相似，但非選擇題部分花較多時間思考。

112年大學分科測驗今登場，上午考完物理及化學後，考生仍利用午休時間備考。記者劉懿萱／攝影
112年大學分科測驗今登場，上午考完物理及化學後，考生仍利用午休時間備考。記者劉懿萱／攝影

112分科測驗 物理科 化學科

延伸閱讀

112分科化學／與考生不同調！高中師：較去年簡單且「考題無新意」

整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答

112分科測驗／考生可外出用餐 大考中心提醒注意時間

112分科化學／選修化學為主、圖表題多 考生：幾乎無時事實驗題

相關新聞

整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答

112學年度分科測驗在7月12日（三）與7月13日（四）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理及公民與社會...

112分科測驗化學科試題與解答

112年大學分科測驗化學科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史、...

112分科測驗物理科試題與解答

112年大學分科測驗物理科試題與參考解答，由得勝者文教提供。大學分科測驗第一日考物理、化學、數學甲、生物；第二日考歷史...

112分科物理／手寫題好難 考生：卡了15分鐘以上

大學分科測驗今天第一節考物理，桃園考生認為，相較去年「史上最難」的題目，今年考題相對簡單，計算量雖持平，但公式需背熟且靈...

112分科化學／寫不完！考生認比去年難 非選題須有足夠知識

分科測驗第2堂考化學，考生普遍認為題目較去年難，若時間沒分配好會寫不完，就有考生花太多時間在非選擇題，沒有寫完，考後很懊...

112分科化學／與考生不同調！高中師：較去年簡單且「考題無新意」

大學分科測驗第二節考化學，全國教師會表示，考題較去年無新意，較不符新課綱精神，整體題目較去年簡易，預估分數會升高；全中教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦