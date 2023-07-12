112分科測驗／上午場結束考生面露笑容 物理偏易、化學難度適中

112年大學分科測驗今登場，上午先考物理及化學，不少考生面露笑容，步出考場。多數考生反應物理題目難易適中，但手寫題需要更多計算時間，花了至少15分鐘才寫出來。化學科則有考生認為簡單早早寫完交卷，不過也有考生認為，雖多數題目不需複雜計算，但後面題組較複雜，無法快速作答。

板橋高中試場中午12點10分兩科考完，多數學生面帶笑容步出考場，有考生直說兩科都簡單。北大高中陳姓考生說，物理科的單選、多選題確實較容易，只要掌握基本觀念，答題速度快，不過最後的混合題，都花了一些時間，尤其是機械馬達題組，需手寫公式表達物理量，想了很久才寫完，但也不是很有把握。