112分科測驗／上午場結束考生面露笑容 物理偏易、化學難度適中
112年大學分科測驗今登場，上午先考物理及化學，不少考生面露笑容，步出考場。多數考生反應物理題目難易適中，但手寫題需要更多計算時間，花了至少15分鐘才寫出來。化學科則有考生認為簡單早早寫完交卷，不過也有考生認為，雖多數題目不需複雜計算，但後面題組較複雜，無法快速作答。
板橋高中試場中午12點10分兩科考完，多數學生面帶笑容步出考場，有考生直說兩科都簡單。北大高中陳姓考生說，物理科的單選、多選題確實較容易，只要掌握基本觀念，答題速度快，不過最後的混合題，都花了一些時間，尤其是機械馬達題組，需手寫公式表達物理量，想了很久才寫完，但也不是很有把握。
李姓考生則說，化學科目只要掌握基本觀念、多刷歷屆考古題能快速作答，認為題目比去年簡單，像是阿斯匹寧、氯化鉀的生成熱試題，與過去考古題相似，但非選擇題部分花較多時間思考。
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