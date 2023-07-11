大學分科測驗高雄區4949生應試 考生防中暑雷陣雨

大學分科測驗明天登場，高雄一、二、三考區共安排4949名學生應試，今天開放查看考場，分別設在高師大、鳳新高中、道明中學與中山高中。試務單位提醒考生天氣炎熱注意補充水分，預防雷陣雨，預留寬裕交通時間。

大學分科測驗12日考物理、化學、數學甲、生物，13日考歷史、地理及公民與社會。高雄一考區發言人高師大副校長王政彥表示，高雄一考區身心障礙考生12人，在第一分區安排身心障礙試場3間，其中6人各節均延長50分鐘，1名部分科目延長50分鐘。

考區總幹事唐硯漁調，試場冷氣溫度設定在攝氏26至28度，考生如對溫度較為敏感，可另加件薄外套保暖。考生應特別注意考試預備、開始、結束鈴聲響及考試起迄時間，以免影響應試權益；尤其結束鈴響畢，應立即停止作答，否則將會被提報違規。

高雄一考區主任吳連賞提醒應考考生：考試當日請提早出門，以免因交通流量驟增，造成塞車。遲到超過20分鐘者，依試場規則將無法進入試場應試。已進入試場應試者，考試開始後，60分鐘內不得離場，違者該科以零分計算。近年考試違規案件仍以攜帶手機入場、試場內飲食（喝水、嚼口香糖）、鈴聲響畢仍繼續作答等違規件數最多。穿戴式裝置產品或具有拍攝、通訊、錄影功能的物品，都不能攜入試場，請考生遵守試場規則。