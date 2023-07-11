影／分科測驗明登場 台大身障考場輔助用具就緒

112學年度大學分科測驗明天起一連兩天全國同步登場。大學入學考試中心基金會統計，今年約有4萬2000人報考，人數較去年增加。今年共有51名身障生在台大應考，較去年增加22人，台大教務處註冊組主任李宏森下午表示，51名身障考生利用9間教室應考，提醒考生記得在答題卷上完成簽名，並禁止攜帶智慧型手表進入考場。

李宏森指出，51位身障考生今年分配在台大普通教學館9間試場考試，沒有單人試場，不過明後天考試時，也會依現場需要彈性調整。51名考生中，9人為多重障礙，1名考生是先天性甲狀腺低下症，需要語音播放器輔助應考，其他身障考生也都各自需助聽器、電腦、便攜型擴視機及輪椅等輔助用具。