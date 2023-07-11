分科測驗淋大雨看考場澆不息考生自信：讓別人當分母

112學年度大學分科測驗明、後二天登場，今年約4萬2000人報考，人數較去年大增45%，頂尖大學校系競爭將更激烈。今天下午2時至4時開放考生看考場，台北市天候不佳，仍有不少考生冒著大雨前往看考場。有學生表示，學測考不好才選擇報考分科，沒料到今年報考人數暴增這麼多；也有考生說，昨天才知道試場位置，時程確實有些晚；另一名成功高中考生志在心輔科系，學測沒考好就來分科試看看，自信表示「自己要當分子、讓別人當分母」。

今天下午不到二時，台灣師範大學校園便湧進多名高中考生，不少家長親自陪伴孩子看考場，也有考生成群前往。由於今年成功高中、師大附中皆未作為分科考場，加上考生人數眾多，台北二考區、台灣師範大學今年共開出40間試場，將迎來上千名分科測驗考生。

台北二考區分區主任鄭鈺瑩表示，這是防疫解封後第一次分科測驗，有開放家長陪考，全校共開出40間考場，陪考人員眾多，但校內空間也有限，將盡量配合給予場地提供考生服務，另也有開放個別空間，讓家長自行前往休息。

日前也有家長抱怨，試場分配表太晚公布，導致來不及訂便當，通勤路線也難安排。松山高中周同學原本預期能在學校應考，但學校已連續兩年未當考場，因此需花費四十到五十分鐘的車程；景美女中張同學也認為，考區離學校有點距離，有點麻煩。

今年分科測驗報考人數大增，幾乎回到指考時期的報考人數，不少明星高中皆有超過5成學生決定再拚一次。成功高中張姓高三生提到，自己學測分數也不理想，目標擺在心理輔導科系，儘管今年分科測驗報考人數多，但就「試試看」。

談及自己對明日考試是否有信心？張同學表示，「自己要當分子、別人當分母」；另一名師大附中高姓考生則說，學測考不好，想拚二類工程科系。

松山高中姚同學志在商管科系，但現在分科測驗不考國文、英文，也沒考數乙，對社會組學生並不友善。她也提到，原預期分科測驗考生會比去年多，但沒想到「這麼多」，不過自己有認真準備考試，且打算「選系不選校」，不會過度焦慮。

景美女中張同學目標是法律學系，她坦言昨天才獲知試場位置，確實有些太趕，也有點麻煩。張同學說，原想透過大學個人申請入學，但理想志願第一階段只差一級分，讓她決心再多拚一下，但也擔心今年分數可能會比較高。