分科測驗明天登場 台大考場身心障礙生較去年增76%

112學年度升大學分科測驗將明後兩天登場，今天下午起開放考生看考場。設於國立台灣大學的身心障礙學生試場今年分科測驗開啟9間教室、安置51名考生，較去年增加22名、76%，其中包含多重障礙9名以及雙重障礙、憂鬱症各5名，試場也額外配備電腦、語音播放器、大桌子等以協助考生應試。

今天下午2時到4時開放考生查看試場，台大註冊組主任李宏森表示，今年分科測驗台大身心障礙考場共安置51名考生，較去年增加22人。預估應是去年分發入學名額較多，今年考生認為循分發管道較有優勢，讓今年分科測驗報名人數較去年大增1.3萬人，整體報名人數增，也讓身心障礙生人數較去年提升。

李宏森表示，歷年來均擔任身心障礙試場的博雅教學館今年由哈佛台北書院商借使用，改將身心障礙試場移至普通教學館，共開啟9間大班授課80人座教室，本次皆採用少人試場，未使用單人試場，分別安置4至8位不等的身心障礙考生。

李宏森補充說明，今年一名考生需透過語音播放題目，因此準備電腦輔助設備，並配備耳機避免干擾；也替另一名考生準備兩張桌子，分別為一般桌與升降桌，升降桌較高且高度固定為90公分，以滿足考生需站立的需求。

有關應試相關準備，李宏森提醒考生，一般試場今年未強制佩戴口罩，若考生有需求可自主佩戴；若為安置發燒、COVID-19陽性考生的第一、第二類備用試場則需全程戴口罩。此外，考試鈴響前考生均不得翻閱試題本與答題卷，亦不得劃記、作答；考試開始鈴響後，即可於答題卷上簽名，若未簽名則扣該科一級分。