考前二天才公布試場分配惹民怨 大考中心回應了

112學年度大學分科測驗7月12、13日登場，今年約4萬2000人報考，人數較去年大增。大考中心今天公告試場分配表及考試地點，卻有基層學校表示，後天即將考試，現在卻只有一個工作天可讓考生服務隊統計需要代訂便當的人數，造成各校考生服務隊很大困擾，認為應提早公布，給予基層足夠的工作時間。大考中心表示，去年8月5日公告112學年度考試簡章時，已定112學年度公布試場分配表日程，但也允諾會檢視作業效能，看是否有再縮短作業時程的可行性。

台北市高中學生家長會聯合會會長許麗吉表示，大考中心今日才公告112分科測驗各考生的試場，引發廣大高中學校家長會及家長們的憤怒，由於今年考生人數比去年多出很多，而後天即將考試，只有今天一天可以讓考生服務隊統計需要代訂便當的學生人數，完成人數統計後，還必須在今日內找到願意配送到考場的衛生安全合格廠商。

不僅公布試場分配表時程趕，據了解，今年大考中心事前徵用考場不多，但看報名人數大增，才回頭說要徵用其他考場，卻因徵詢學校早有其他安排，導致大考中心必須再尋求其他解方。一位不具名台北市的高中教師提到，往年建國中學考生多安排在建中、附中、成功高中應試，但今年附中、成功未當考場，稍早看才發現被分配到明倫高中。

大直高中家長會長黃淑惠也說，今年校內自然組考生考場在大同高中，離大直還算近，但社會組考生卻被安排在中正高中。她表示，對每個高中來講，往往由家長會會代訂便當，但高三孩子都畢業了，有些人正在補習班衝刺，今晚拿到手機已經11點，便當登記截止，要在夏天找到合格且安全，又願意短時間出貨的店家，很不容易，希望大考中心能多體諒高三考生心情，因為沒有一年是這麼晚才來的。

大考中心表示，自111學年度分科測驗開始，配合考招日程，分科測驗從報名結束後到考試前的試務作業期程，相當幅度縮短，今年因逢端午連假，因此在規畫年度試務日程時，已納入其對於報名資料核校作業以及考(分)區作業時程。因此去年8月5日即公告112學年度考試簡章，當時已定112學年度分科測驗的開放應試號碼查詢日為7月6日、公布試場分配表為7月10日。

大考中心也說，除簡章外，為提醒考生與家長、老師留意主要試務日程，大考中心也會在不同重要試務階段發布新聞稿，如提醒報名、提醒報名截止、提醒開放應考資訊查詢、以及公告試場分配表等，於7月5日發布開放應試號碼查詢新聞稿，即提醒考生於7月10日公布試場分配表及考試地點。另每次考試皆會製作考生應考注意事項，刊載於各項考試專區考試訊息，包含提醒應考資訊、試場分配表及考試地點之公布日期。

大考中心表示，辦理考試必須各項資料正確，在有限時間內必須完成報名資料核對、試場編配、試務表件印製等，皆盡全力執行各項試務作業，有關社會各界對於這次分科測驗公告試場分配表日期的建議，會再盡力於掌握資料正確性之下，檢視作業效能，看是否有再縮短作業時程可行性。