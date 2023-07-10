分科測驗12、13日登場 今公告試場分配表、明天看考場

112學年度大學分科測驗7月12、13日登場。大學入學考試中心基金會統計，今年約4萬2000人報考，人數較去年增。大考中心表示，今天公告試場分配表及考試地點，考生可查詢應試考場學校與地點。考生明天下午2至4點可查看試場。

大考中心說，分科測驗試場分配表及考試地點，已於今天公布，刊登在大考中心網站「112 學年度分科測驗試務專區」提供查覽或列印，同時也提供電話語音（02-23643677）查詢。考生可於考前先行上網查覽，以便考試當日能快速進入考（分）區學校應試。

●112學年度分科測驗「試場分配表、試場地點查詢」：

明天開放查看試場，大考中心指出，分科測驗考（分）區考場學校（除台北一考區建國高中外）均於明天下午2時至4時開放查看試場，無論考生實際應考日程，如要查看試場，皆於明天下午規定時間內前往考場學校。

不過，大考中心說，因各考場學校於考前一日進行全面清潔消毒作業，查看試場僅可於試場外查看考生座位，但不能進入試場內。

大考中心特別提醒，若考生應試地點為台北一考區建國高中，為配合當日於建國高中辦理之國家考試，查看試場時間調整為下午4時至6時，將針對於建國高中應試的考生發送簡訊通知提醒。

申請身心障礙及重大傷病考生應考服務通過審查之考生，大考中心說，務必在考試前主動聯絡所在考區，以便確定考試地點、輔具及其他相關服務事項。考區連絡電話請參見所公布的試場分配表。

考試當日須攜帶應試有效證件正本，並請提早出門。大考中心說，本次考試配合防疫措施調整，不再管制考場進出動線並開放親友陪考，不再製發入場識別證，考生可直接進入考（分）區。但請特別留意，考試當日務必記得攜帶應試有效證件正本應試，如未攜帶規定之應試有效證件正本，經監試人員查核並確認係考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定，在當節考試結束鈴聲響畢前將應試有效證件正本送達試場或考（分）區試務辦公室，會依違規處理辦法扣減該節成績。

應試有效證件正本包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。健保卡需要附照片才是有效證件。大考中心說，學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

大考中心說，考試當日，建議考生盡量提早出門以避開進入考場學校時的人群聚集，另呼籲接送考生的親友，勿於考（分）區門口逗留，造成人潮擁擠，影響考生應試。

●答題卷以正楷簽全名與作答提醒

各考科均有選擇題，數學甲有選填題，並皆有非選擇題型或是混合題型，混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，為題組形式。作答時，使用一張A3正反面答題卷同時作答選擇題與非選擇題。

考試開始鈴響前，考生僅可目視核對答題卷上所印是否為本人應試號碼、姓名，並與座位標示單一致，但不得翻閱試題本與答題卷，亦不得劃記、書寫、作答等；考試開始鈴響後，考生即可開始於答題卷上之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名與作答，若因故使用備用答題卷考生，備用答題卷上無考生應試號碼與姓名，仍須正楷簽全名。

考生作答前，請先閱讀題本及答題卷上的說明或注意事項；作答時，請依各題題號於答題卷的相應作答區作答；作答選擇（填）題與非選擇題之作圖題，請使用2B軟心鉛筆，作圖題以外的其他非選擇題，請使用黑色墨水的筆。

考生應考前，請務必詳閱 112 學年度考試簡章之試場規則與違規處理辦法，避免因不小心違反規定而被扣減成績。

●相關防疫措施與COVID-19篩檢陽性考生應試安排

本次考試，考（分）區將設置第一類備用試場提供發燒、呼吸道症狀、流感或考前罹患傳染性疾病（如：水痘等）之考生使用；第二類備用試場提供 COVID-19篩檢陽性考生使用。除於第一類、第二類備用試場應試之考生須全程配戴口罩外，其餘考生可自主配戴口罩。

提醒考生，若應試時配戴口罩，於監試人員查驗身分時，須配合暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌；須全程配戴口罩之考生，查驗身分後請即戴回口罩。

篩檢陽性考生請依 112 學年度考試簡章「突發傷病考生應考服務」管道申請，大考中心受理申請期間為今天至明天，至本會大考中心網站「112 學年度分科測驗試務專區」之「突發傷病考生應考服務網」填報，系統操作方式。可參閱昨天公告在大考中心網站分科測驗專區考試訊息及下載專區之「突發傷病應考服務申請操作畫面（含 COVID-19 篩檢陽性考生填報）」。

考區受理申請期間為12日至13日，先至本會大考中心網站分科測驗下載專區下載「112 分科測驗突發傷病考生應考服務申請表」，填妥後逕向考生所屬考區提交；考區聯絡電話見今天公告的試場分配表。

另為防疫考量，於第一、第二類備用試場應試之考生，請於備用試場內休息、溫書及用餐。所有考生，若於試場座位休息或用餐，各節考試開始前請依監試人員指示暫時離場，以利試題及答題卷等相關試務準備。

●考前小叮嚀

分科測驗考試期間天氣普遍高溫炎熱，午後則可能因對流旺盛，使部分區域有較大的午後雷陣雨發生機率，考生除注意防曬、防中暑並多補充水分外，建議攜帶雨具備用。

COVID-19疫情雖已趨緩，但夏季正是各種傳染疾病流行之際，建議考生於考試當日可自備口罩備用，各考（分）區亦會備有適當數量口罩以供考生需求時使用。