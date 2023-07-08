彰師附工王昱翔通過美國入學考 獲12萬美元獎學金

國立彰化師大附工電機科學生王昱翔期許在電機領域有專業成就，自我進修加強化學、物理等科目，完成先修10門美國大學學分課程，今年6月參加美國大學入學考試SAT，數學科目中得到近滿分優異成績，榮獲美國倫斯勒理工學院頒發總值12萬美元的科學數學獎學金，創下彰師附工學生拿到美國研究型大學高額獎學金的先例。

王昱翔的父親經營機械工廠，自小耳濡目染讓他立志攻讀電機科系，把彰師附工設定為高中職階段的升學第一志願。目前高二的他雖拿到美國頂尖大學入學獎學金，但仍準備參加統測，未來要走哪一條路？今天他說「還在考慮」。

「曾經努力卻失敗，總比沒努力而事後後悔來得好。」王昱翔說，以前讀私立小學和中學，接觸很多國際學習和考試的資訊，啟發他也想嘗試的動機與勇氣，例如參加國內機器人設計大賽一連4年得到代表權參加美國的比賽，第二次適逢疫情改為線上視訊賽，他入圍得到獎項，其餘3次因疫情和準備考試沒赴美參賽。

很多台灣學生自行參加美國的大學入學考試，王昱翔設定目標自我進修微積分、統計學、力學、電子學、物理、化學、程式設計等科目，完成10門美國大學學分先修課程，參加美國大學入學考試SAT數學科目考出790分（滿分800），排名全美第五十一的美國倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）發給科學數學獎學金12萬美元。

他表示，入學美國大學要看高中職在校成績，所以同時準備彰師附工課程和美國大學學生先修課程必須分配時間，他每周4天讀美國先修課程，3天讀彰師附工課程，若遇到不懂的問題就上網查資料解惑。