快訊

怎麼了？林襄瘦成皮包骨 在高雄啤酒音樂節後台痛哭

好市多輸入含致癌物毒起司 757公斤恐已被吃下肚

夏天車內熱成烤箱！日專家曝降溫密技 5分鐘從55度變28度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰師附工王昱翔通過美國入學考 獲12萬美元獎學金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰師附工學生王昱翔參加機器人大賽得獎。圖／王昱翔提供
彰師附工學生王昱翔參加機器人大賽得獎。圖／王昱翔提供

國立彰化師大附工電機科學生王昱翔期許在電機領域有專業成就，自我進修加強化學、物理等科目，完成先修10門美國大學學分課程，今年6月參加美國大學入學考試SAT，數學科目中得到近滿分優異成績，榮獲美國倫斯勒理工學院頒發總值12萬美元的科學數學獎學金，創下彰師附工學生拿到美國研究型大學高額獎學金的先例。

王昱翔的父親經營機械工廠，自小耳濡目染讓他立志攻讀電機科系，把彰師附工設定為高中職階段的升學第一志願。目前高二的他雖拿到美國頂尖大學入學獎學金，但仍準備參加統測，未來要走哪一條路？今天他說「還在考慮」。

「曾經努力卻失敗，總比沒努力而事後後悔來得好。」王昱翔說，以前讀私立小學和中學，接觸很多國際學習和考試的資訊，啟發他也想嘗試的動機與勇氣，例如參加國內機器人設計大賽一連4年得到代表權參加美國的比賽，第二次適逢疫情改為線上視訊賽，他入圍得到獎項，其餘3次因疫情和準備考試沒赴美參賽。

很多台灣學生自行參加美國的大學入學考試，王昱翔設定目標自我進修微積分、統計學、力學、電子學、物理、化學、程式設計等科目，完成10門美國大學學分先修課程，參加美國大學入學考試SAT數學科目考出790分（滿分800），排名全美第五十一的美國倫斯勒理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）發給科學數學獎學金12萬美元。

他表示，入學美國大學要看高中職在校成績，所以同時準備彰師附工課程和美國大學學生先修課程必須分配時間，他每周4天讀美國先修課程，3天讀彰師附工課程，若遇到不懂的問題就上網查資料解惑。

彰師附工校長石文傑除了恭賀王昱翔，也表示彰師附工今年5月申請並獲得美國大學理事會（College Board）的校碼認證，學生能在美國大學理事會查詢資訊，開啟更多國際交流和發展的機會。

彰師附工學生王昱翔榮獲美國國倫斯勒理工學院頒發總值12萬美元的科學數學獎學金。記者簡慧珍／攝影
彰師附工學生王昱翔榮獲美國國倫斯勒理工學院頒發總值12萬美元的科學數學獎學金。記者簡慧珍／攝影

美國 疫情

延伸閱讀

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

葉倫邀大陸女學者餐敘 談「決策桌上唯一的女性」經驗

對平民下死刑？美證實提供烏集束彈藥 人道組織譴責：未出生就成受害者

拜登政府軍援集束彈藥給烏克蘭 俄駐美大使：美國的「絕望」之舉

相關新聞

彰師附工王昱翔通過美國入學考 獲12萬美元獎學金

國立彰化師大附工電機科學生王昱翔期許在電機領域有專業成就，自我進修加強化學、物理等科目，完成先修10門美國大學學分課程，...

東吳物理和臺師大物理合作 最快5年取得學士+碩士

國立臺灣師範大學物理學系師資陣容堅強，研究成果耀眼，並且有著全台最著名的中學物理師資培育課程，為許多學生心中首選。東吳大...

大考中心主任懸缺3個月 預計21日提報人選

大考中心前主任周兆民今年4月任期屆滿歸建，之後就由副主任黃璀娟代理至今滿3個月。擔任董事長的台灣大學校長陳文章今天說，本...

主任懸缺滿三個月 大考中心7月21日開董事會有望決定人選

大學入學考試中心新任董事長由台大校長陳文章接任，但主任職自今年四月周兆民任期屆滿歸建後，由代理主任黃璀娟執掌至今。有鑒於...

分科加考社會 音樂系淪升學弱勢

大學招聯會給予同意音樂系分發入學，暫緩一年採計分科測驗考科，今年將恢復正常。高中音樂班教師表示，藝才班社會、自然領域學分...

憂篩掉學生 頂大回頭參採比例低

分發入學於本月十二日登場，頂大指出，過去有家長反映，若申請入學、分發入學學系，設定一樣的參採標準，學測國、英沒考好的學生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦