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東吳物理和臺師大物理合作 最快5年取得學士+碩士

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
東吳物理與臺師大物理系簽署校際碩士先修計畫備忘錄，學生最快能在五年內取得東吳物理學士及臺師大物理碩士學位。圖／東吳大學提供
東吳物理與臺師大物理系簽署校際碩士先修計畫備忘錄，學生最快能在五年內取得東吳物理學士及臺師大物理碩士學位。圖／東吳大學提供

國立臺灣師範大學物理學系師資陣容堅強，研究成果耀眼，並且有著全台最著名的中學物理師資培育課程，為許多學生心中首選。東吳大學物理學系則為全台唯一選送學生至哈佛大學實習的物理系，出國留學的比例亦為全台物理系第一。繼與國立臺南大學電機系碩士班簽署合作計畫之後，東吳物理與臺師大物理系簽署校際碩士先修計畫備忘錄，使具備資格的東吳物理大三以上學生，可以修習臺師大物理系碩士班的課程，學生最快能在五年內取得東吳物理學士及臺師大物理碩士學位。

本次欲申請的東吳物理三年級蔡同學提到，就讀臺師大物理系碩士班，不僅有機會修讀到一流的教育學程，而且就近方便到臺大、臺科大的國立台灣大學聯盟跨校修課，更是吸引他就讀的原因之一。東吳大學表示，繼上次與臺南大學電機系碩士班成功合作後，開啟學系學生提早規劃自己的升學藍圖，並提高就讀國立大學研究所的機會，接下來將有更多與其他學校的合作洽談規劃，讓學生有更多選擇。

東吳大學 臺南

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