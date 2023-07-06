快訊

李玟站上奧斯卡的那天...外媒怎麼報導CoCo Lee的訃聞？

歐洲觀光的疑惑雕像：大象身上為何背著一座塔？

高溫熱爆…板橋文聖街一帶下午突停電 共影響3013戶

主任懸缺滿三個月 大考中心7月21日開董事會有望決定人選

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學入學考試中心新任董事長由台大校長陳文章接任，陳文章正徵詢大考中心主任人選。本報資料照片
大學入學考試中心新任董事長由台大校長陳文章接任，陳文章正徵詢大考中心主任人選。本報資料照片

大學入學考試中心新任董事長由台大校長陳文章接任，但主任職自今年四月周兆民任期屆滿歸建後，由代理主任黃璀娟執掌至今。有鑒於112學年分科測驗下周登場，且人數較去年暴增1.3萬，陳文章今天受訪時表示，大考中心本月21日才會召開董事會，屆時將有望將主任人選提報至董事會同意。

大考中心每年負責舉辦升大學高中英聽、學測及分科測驗等重要考試，前主任周兆民四月初任期屆滿回義守大學任教，主任由副主任黃璀娟暫時代理至今，並持續由陳文章徵詢人選。

陳文章表示，21日將召開董事會討論主任人選，但媒體追問，現在人選為何者？陳文章則暫時不透露，僅表示人選依規定還是要提報董事會，屆時要等董事會同意，才能對外說明。

另外，有鑒於去年分科測驗優勢，今年報名人數大增1.3萬人，據了解，報名人數超乎大考中心預期，因此先前未如去年徵用部分高中作為考場，但直至發現今年報名人數過多，大考中心才回頭徵用學校，但學校已先將場地挪作他用。

陳文章則表示，試場確實由大考中心徵用，但目前未聽到徵用不足等相關問題，若有，一定會設法解決，下周起也會例行巡視考場。

至於今年監考老師是否充足？陳文章也說，「大考中心目前沒有提到這件事。」但將和大考中心了解。

陳文章 主任 分科測驗

延伸閱讀

112分科測驗4.2萬人下周應試 明起開放查詢應考資訊

分科測驗人數暴增1.3萬人 潘文忠分析背後原因

綠未公布台中立委第3選區人選...他喊「或許有綠白合」 民進黨冷回3字

開放陪考、一般生可不戴口罩 分科測驗防疫措施一次看

相關新聞

主任懸缺滿三個月 大考中心7月21日開董事會有望決定人選

大學入學考試中心新任董事長由台大校長陳文章接任，但主任職自今年四月周兆民任期屆滿歸建後，由代理主任黃璀娟執掌至今。有鑒於...

分科加考社會 音樂系淪升學弱勢

大學招聯會給予同意音樂系分發入學，暫緩一年採計分科測驗考科，今年將恢復正常。高中音樂班教師表示，藝才班社會、自然領域學分...

憂篩掉學生 頂大回頭參採比例低

分發入學於本月十二日登場，頂大指出，過去有家長反映，若申請入學、分發入學學系，設定一樣的參採標準，學測國、英沒考好的學生...

分發入學 私大多不看學測英文

一一二學年升大學分科測驗報名日前公告報考人數，因分科測驗不考國文、英文，不少系組於分發階段多回頭參採學測國、英成績。據統...

相中健康監測功能讓孩戴智慧手表 恐成「大考」扣分夢魘

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智慧手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮，引起家長恐慌...

不畏艱困立志向學 嘉義家扶兒考上台大

嘉義家扶中心扶助生許家甄錄今年錄取台大中文系，她感謝家扶助學希望工程長期幫助，讓她有機會翻轉自己的人生。家扶中心扶幼主委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦