主任懸缺滿三個月 大考中心7月21日開董事會有望決定人選

大學入學考試中心新任董事長由台大校長陳文章接任，但主任職自今年四月周兆民任期屆滿歸建後，由代理主任黃璀娟執掌至今。有鑒於112學年分科測驗下周登場，且人數較去年暴增1.3萬，陳文章今天受訪時表示，大考中心本月21日才會召開董事會，屆時將有望將主任人選提報至董事會同意。

大考中心每年負責舉辦升大學高中英聽、學測及分科測驗等重要考試，前主任周兆民四月初任期屆滿回義守大學任教，主任由副主任黃璀娟暫時代理至今，並持續由陳文章徵詢人選。

陳文章表示，21日將召開董事會討論主任人選，但媒體追問，現在人選為何者？陳文章則暫時不透露，僅表示人選依規定還是要提報董事會，屆時要等董事會同意，才能對外說明。

另外，有鑒於去年分科測驗優勢，今年報名人數大增1.3萬人，據了解，報名人數超乎大考中心預期，因此先前未如去年徵用部分高中作為考場，但直至發現今年報名人數過多，大考中心才回頭徵用學校，但學校已先將場地挪作他用。

陳文章則表示，試場確實由大考中心徵用，但目前未聽到徵用不足等相關問題，若有，一定會設法解決，下周起也會例行巡視考場。

至於今年監考老師是否充足？陳文章也說，「大考中心目前沒有提到這件事。」但將和大考中心了解。