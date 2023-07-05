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112分科測驗4.2萬人下周應試　明起開放查詢應考資訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112學年度分科測驗將下週7月12日至13日舉行，大考中心統計今年約4.2萬人報考，人數較去年增。記者杜建重／攝影
112學年度分科測驗將下週7月12日至13日舉行，大考中心統計今年約4.2萬人報考，人數較去年增。記者杜建重／攝影

112學年度分科測驗將下週7月12日至13日舉行，大考中心統計今年約4.2萬人報考，人數較去年增。大考中心也提醒考生，分科測驗應考資訊查詢系統將於7月6日上午9時起開放，考生可至大考中心網站「112分科測驗試務專區」查覽，或以電話語音（02-23643677）查詢，報名資料有填寫行動電話號碼的考生，會於同日主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。

大考中心表示，明天起開放查詢考生姓名、應試號碼、考區、試場、申請無冷氣試場、報名科目、考試日程等；7月10日將公告試場分配表及考試地點，可再查詢應試考場學校與地點。

大考中心提醒，考生查詢應考資訊若發現姓名、考區、報名科目及無冷氣試場等四項，有任一項與原報名資料不同，請於7月7日前提出更正，集體報名者則由集體報名單位傳真「考生資料更正表」；個別報名者可用電子郵件（photo@ceec.edu.tw）或傳真（02-23661365）方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至大考中心，並致電大考中心（02-23661416轉608）確認收件。

大考中心也表示，考生於考試前若經新冠肺炎篩檢呈現陽性，除中、重症考生經醫師評估需住院隔離治療而無法應考，得另從招生管道進行補救措施外，其他確診輕症者皆可應試。

大考中心指出，但篩檢陽性考生需依考試簡章「突發傷病考生應考服務」受理時間與方式提出申請，無須檢附任何證明，可參閱將於7月9日公告於大考中心網站分科測驗專區考試訊息及下載專區「突發傷病考生應考服務申請說明」，並於7月10日至11日受理。

考生須至大考中心網站112分科測驗試務專區，於「突發傷病服務」依系統指示填報；完成填報程序並經受理後，系統將發送電子郵件通知考生，亦可登入系統查詢進度與結果。

112分科測驗 冷氣 新冠肺炎

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