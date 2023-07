高科大重啟「學海展翅」計畫 選送147生赴菲頂大姊妹校

高雄科技大學今年重啟「學海展翅」計畫,選送147名學生前進菲律賓頂大姊妹校,進行為期一個月的英文加強營隊,分三梯次出發。校方表示,根據過往選送學生赴菲一個月的經驗,學生在TOEIC前後測的進步成績最多可以高達200分。

高科大表示,「學海展翅」是學校最重要的學生語言加強方案之一,受到疫情停辦3年,今年再次重啟,147名學生一共分送三所菲律賓姊妹校,包括馬尼拉雅典耀大學 (Ateneo de Manila University)、萊西姆大學八打雁分校 (Lyceum of the Philippines University – Batangas)、菲律賓遠東科技大學 (FEU Institute of TEchnology)。

高科大今年選送147人赴菲參加為期一個月的英文加強營隊,分三梯出發,4日)第一梯出發萊西姆 (LUPB);今天第二梯前往雅典耀 (AdMU),校長楊慶煜及高科大校友總會長譚本榮特地到機場送學生;第三梯次7日出發前往菲律賓遠東科大 (FEU TECH)。

楊慶煜在機場勉勵學生,珍惜這一個月的機會,適應陌生環境、體驗不同的生活文化,並且全力學習加強英文。根據過往選送學生赴菲一個月的經驗,學生在TOEIC前後測的進步成績最多可以高達200分。他認為菲律賓受殖民的文化歷史、英文為官方語言之一、距離及物價等等條件,讓菲律賓成為進修英語高CP值的選項。

高科大表示,以大一升大二為主的「學海展翅」計畫,除了標準定額補助外,也會針對特殊境遇學生提供全額補助,今年就有11人受到全額補助,不少學海展翅參加學生甚至是第一次出國。