高科大重啟「學海展翅」計畫 選送147生赴菲頂大姊妹校

高雄科技大學今年重啟「學海展翅」計畫，選送147名學生前進菲律賓頂大姊妹校，進行為期一個月的英文加強營隊，分三梯次出發。校方表示，根據過往選送學生赴菲一個月的經驗，學生在TOEIC前後測的進步成績最多可以高達200分。

高科大表示，「學海展翅」是學校最重要的學生語言加強方案之一，受到疫情停辦3年，今年再次重啟，147名學生一共分送三所菲律賓姊妹校，包括馬尼拉雅典耀大學 (Ateneo de Manila University)、萊西姆大學八打雁分校 (Lyceum of the Philippines University – Batangas)、菲律賓遠東科技大學 (FEU Institute of TEchnology)。

高科大今年選送147人赴菲參加為期一個月的英文加強營隊，分三梯出發，4日)第一梯出發萊西姆 (LUPB)；今天第二梯前往雅典耀 (AdMU)，校長楊慶煜及高科大校友總會長譚本榮特地到機場送學生；第三梯次7日出發前往菲律賓遠東科大 (FEU TECH)。

楊慶煜在機場勉勵學生，珍惜這一個月的機會，適應陌生環境、體驗不同的生活文化，並且全力學習加強英文。根據過往選送學生赴菲一個月的經驗，學生在TOEIC前後測的進步成績最多可以高達200分。他認為菲律賓受殖民的文化歷史、英文為官方語言之一、距離及物價等等條件，讓菲律賓成為進修英語高CP值的選項。

高科大表示，以大一升大二為主的「學海展翅」計畫，除了標準定額補助外，也會針對特殊境遇學生提供全額補助，今年就有11人受到全額補助，不少學海展翅參加學生甚至是第一次出國。