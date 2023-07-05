分科加考社會 音樂系淪升學弱勢

大學招聯會給予同意音樂系分發入學，暫緩一年採計分科測驗考科，今年將恢復正常。高中音樂班教師表示，藝才班社會、自然領域學分數，僅一般高中生的三分之一，高三無加深加廣選修課程，音樂班分科考生只能找考古題自修、補習，加考社會科形同「為考而考」，反淪為升學弱勢。

分科測驗不考國文、英文、數乙，讓不少在指考時代僅採國文、英文及術科成績的大學音樂系傷透腦筋，根據一一二學年分發入學簡章，多數大學音樂系除採計術科、學測國文、學測英文外，另再採計分科測驗的歷史科，但歷史科加權比重皆為一，同分參酌順序也位居末位。

僅少數音樂系參採地理、公民與社會，例如台藝大音樂系採公民，南藝大應用音樂系採歷史、地理，真理大學音樂應用系演奏教學Ｂ組採公民等。

桃園市武陵高中音樂班有三名學生將投入分科測驗，武陵高中音樂班教師林若蕎仍認為，高中音樂班是專才訓練，應以術科作為入學門檻；制度導致大學系組須採計相關考科，多數音樂班學生則靠個人申請錄取。

台中二中音樂班教師廖耿志表示，一名學生將考分科，目標拚台師大，個人申請僅差一點點，經與家人討論後決定再拚一下；但他也說，多數音樂班的歷史科僅二學分，學生只能自修。

另一位公立高中音樂班教師則說，新課綱後社會科的上課節數嚴重不足，完全無法應對分科的社會考試範圍；另一名教師直言，音樂班學生在分發入學就是升學弱勢，硬考社會科，只是避免其他採學測國、英的大學文組校系，因而喊不公平罷了。