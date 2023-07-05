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憂篩掉學生 頂大回頭參採比例低

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

分發入學於本月十二日登場，頂大指出，過去有家長反映，若申請入學、分發入學學系，設定一樣的參採標準，學測國、英沒考好的學生，到分發還是沒機會，且學系也想把握最後管道招滿人，因此申請入學不回頭參採學測國文、英文成績的校系，均比去年多。

相較於分發入學不參採學測英文成績者多為私立大學，不回頭參採學測國文成績則多是理工學系，包括台大電機、資工、化工等，以及部分商、管學院國企ＡＢ組和經濟系ＡＢ組；陽明交大電機工程、材料工程甲乙組；清大電機工程學系甲乙組等

清華大學招生策略中心主任王潔表示，學系分科測驗參採標準還是依照科系專業需求訂定，學系不參採國文，主要還是能力和科系不直接相關，而更側重其他能力。以工學院、電資學院而言，不回頭參採國文很正常，但多不會放棄參採英文。

王潔也指出，過去多有家長反應，若子女的學測國文、英文沒考好，申請入學失利，分發入學學系又設定一樣的參採標準，仍沒機會；因分發入學已是招生倒數階段，學系不希望再篩掉學生，若申請入學招生時就未參採國、英，分發階段回頭參採的比例非常低。

陽明交大副校長陳永富表示，依現在少子化招生趨勢，招生門檻愈單純越好，且學系和學生普遍覺得，不要讓國、英未考好的學生，最後階段仍心有罣礙，他評估未來分發入學，仍回頭參採學測成績者將愈來愈少。但他強調，即便有科系升學時不參採英文，學生未來還是具備英文增能的管道。

學測 英文 陽明交大

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